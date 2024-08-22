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10米高巨型氣偶！ 台南吉祥物「巷仔Niau」超萌登場 開箱台灣文博會與巷仔貓相見歡

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@weiting_lan、IG@money9992授權
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2024台灣文化創意博覽會首次到台南舉辦，將於8月23日登場。10公尺高的「巷仔Niau」（貓，台語）巨型氣偶，快閃10天，現已搶先在321巷藝術聚落開箱亮相，快把握暑假的最後來與貓仔相見歡！

巷仔Niau在臺南孔廟(左)、巷仔Niau在321巷藝術聚落(右)。圖／IG@money9992授權
巷仔Niau在臺南孔廟(左)、巷仔Niau在321巷藝術聚落(右)。圖／IG@money9992授權

今年文博會台南從8月23日至9月1日舉行，此次以「Lesson：D」為主題，「D」是台南現在的身分證開頭字母；「Lesson」則呈現以臺南為名的課程，共規劃「校本部」、「漫畫校區」與「文創校區」等三大核心展區，不僅有戲劇、音樂、講座、遊行、市集、手做工藝工作坊，滿滿活動精彩可期。

圖／IG@weiting_lan授權
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而在闊別4年全新亮相的321巷藝術聚落內，除了欣賞完整保留的日治時期陸軍軍用官舍群，更出現一座高達10公尺的可愛「巷仔Niau（貓）」充氣氣偶，呼應大航海時代商船上常見又不可或缺的捕鼠貓，身上花紋呈現台南歷史的演變紋理，萌萌地等待旅客前來相見歡，不僅止於此，同步能在藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區，都可以看見大小不一「巷仔Niau」的蹤影。

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文博會將辦理超過40場五感體驗與品牌小聚以及10條文化走讀、精彩的cosplay大遊行、大型戶外3D裸視裝置、夜間市集、音樂展演、變裝遊行、沉浸式展覽等，台灣文博會的整個會期間將讓台南彷如嘉年華會展開，活動詳情可上2024台灣文博會官網查詢。

圖／IG@weiting_lan授權
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「Lesson :D」臺南概念展區

地點：321藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍曬圖文創園區

活動期間：8月23日（五）至9月1日（日）15:00-21:00

台灣文博會官網：https://creativexpo.tw/

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