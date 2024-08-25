親子遊樂新選擇！探索嘉義「板陶窯交趾剪黏工藝園區」體驗DIY

【旅奇傳媒/編輯部報導】到嘉義新港旅行時，除了去奉天宮媽祖廟參拜，更要品嚐在地小吃，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）推薦多款在地人氣美食，也邀請遊客前往板頭村「板陶窯交趾剪黏工藝園區」，探索廟宇剪黏和交趾陶工藝，動手體驗留下專屬 DIY 紀念品。

▲立體陶偶彩繪。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局指出，新港有超高人氣生炒鴨肉羹，臭酸麵、古早味碗粿、現擀現包蒸餃、媽祖認證豬腳飯、粉圓冰、粉條冰，多款在地料理讓人大呼過癮，還能前往「板陶窯交趾剪黏工藝園區」遊玩，品嘗園區內限定的「麻油雞腿雙囍鍋」。

▲馬賽克拼貼。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

板陶窯交趾剪黏工藝園區採古典中式庭園合併日式建築，從入口就能看見馬賽克拼貼與交趾陶作品，園區處處都是拍照打卡點，現場提供多項親子同樂DIY，包含馬賽克拼貼、立體陶偶彩繪及陶盤彩繪。

▲炒麻油雞體驗的「麻油雞腿雙囍鍋」。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

結束 DIY 體驗後，可品嘗園區限定的「麻油雞腿雙囍鍋」，料理採用南笨港雜糧生產合作社出產的「透南風胡麻油」和南笨港休閒農業區出產的「麻油薑泥」，料理上桌後小朋友可動手翻炒雞肉，陶鍋乾炒麻油雞即大功告成，加入高湯、蔬菜後就變成麻油雞湯。文觀局說明，新港還有許多人文景點，有融合閩式、日式及洋式老宅建築的縣定古蹟「培桂堂」，裡面的星巴克門市極具特色不可錯過。還有全台最迷你的誠品書店、林國治美術館、新港香藝文化園區、頂菜園。

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