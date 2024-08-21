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據說是西螺鼎泰豐！雲林排隊麵食館人氣強強滾，必點「爆汁小籠包、牛肉麵、紅豆沙鍋餅」

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi

好多人說這家雲林西螺美食東城北方麵食館吃過嗎？據說這是西螺鼎泰豐，一開店營業就好多人潮湧入，西螺東城北方麵食館真的很夯！雲林西螺很多小吃美食，這家Kiwi偶爾會來訪，帶著爸媽一塊來用餐，大家也都說好好吃，我們點爆汁小籠包、牛肉捲餅、半筋半肉牛肉麵、牛肉煎包、紅豆沙鍋餅～意外好吃！難怪這家人氣強強滾，晚來就只能在等待囉！

西螺東城北方麵食館在哪？

西螺東城北方麵食館排隊美食店位在雲林縣西螺鎮延平路283之1號，剛好介於轉角，不用擔心停車問題，鄰近都可以停車。

東城北方麵食館營業時間與用料都直接貼在門口玻璃上囉！

東城北方麵食館現點現做的需要有點耐心，光看這些蒸籠就曉得這家店超級厲害的呀，點餐時也建議一次點足不然要等很久。

東城北方麵食館內用環境

雲林美食推薦東城北方麵食館內用環境座位不少，尖峰時刻建議還是在開門前來用餐比較保險呦！

西螺東城北方麵食館菜單MENU

東城北方麵食館菜單上有麵食、餃類、餅類、鍋貼、湯品、鍋物、點心～每樣都可以點選來試試看。

店裡的醋、辣油、蒜泥、醬油都可以依照個人喜好取用。

新鮮蔥花，醬油薑絲必備的～

半筋半肉牛肉麵

半筋半肉極品牛肉麵，整碗很大而且會讓你有吃不完的感覺。

清淡的口味再加上大骨熬湯，口感清甜好喝，牛肉也很鮮～

很有嚼勁的麵條QQ的，我自己好愛呀！

小籠湯包

細皮嫩肉的小籠湯包是我喜歡的呢！一顆小巧玲瓏富有滿滿湯汁，每一籠都有8品，趁熱吃湯汁才不會流掉。

青蔥與肉餡的比例調和得宜，鮮度滿，用湯匙才不會浪費湯汁～

牛肉捲餅

牛肉捲大餅也好吃，外皮酥軟軟帶點粉，包上黃瓜與其他小菜，有點畫龍點睛，讓牛肉與餅皮融合為一，彰化太少人做卷餅了～吃到時真的大驚喜呢！

牛肉餡餅

牛肉餡餅皮薄，等上一顆需要點時間，外皮一看就好好吃啊！

裡面湯汁同樣是很多，一顆很平價，內餡也很多口味偏重不過絞肉嚼勁很優！

紅豆沙鍋餅

飯後的甜點，紅豆沙鍋餅必點啦！還有綠豆口味，上桌時請絕對要趁熱吃，熱吃才能吃到餅的香氣滿滿。

雲林鼎泰豐在這，東城北方麵食館，一開店就很多人湧入，人潮滿還是一家西螺排隊店，手作餅皮現點現包現做，等待美食真的很值得～爆汁小籠包、牛肉捲餅、半筋半肉牛肉麵、牛肉煎包、紅豆沙鍋餅～意外好吃！就推薦給你們啦～

東城北方麵食館

住址：雲林縣西螺鎮延平路283之1號

電話：05 587 2128

營業時間：11:00–13:15, 16:30–19:15週二休

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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