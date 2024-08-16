精彩長達12分鐘！ 一日限定東石漁人碼頭「海上煙火秀」將於「這天」回歸　3大最佳觀賞區快筆記

消失的煙火秀要回歸了！ 7月下旬受到凱米颱風攪局而喊卡的「東石海之夏」，讓民眾感到相當惋惜，不過，嘉義縣府文觀局最新宣布預計於8/31當晚「海上煙火秀」重磅回歸施放，將超越歷年時間長達12分鐘，規格超壯觀！

圖／嘉義縣文化觀光局

一日限定的東石海上煙火秀預計8/31日晚上9時施放，超越歷年時間長達720秒，超過1.7萬發，最大砲彈規格達16吋，聲光效果十足，絕對大飽眼福。

圖／嘉義縣文化觀光局

8/31下午1點起，有一系列親子表演活動，包括氣球達人秀、小丑泡泡秀、神奇魔術秀等，還有嘉義在地特色市集，讓大家邊吃邊逛玩不停。而夏季來到東石漁港這裡，一定要玩水才消暑，在空曠的地方放上水上氣墊設施，趁此讓孩子們在開學前盡情放電玩到嗨！

嘉義縣夏季盛事東石海之夏打造戲水區、充氣遊具讓大家消暑。圖／嘉義縣政府提供

到了晚上共有7組重量級的歌手樂團接力開唱，包括超級星光大道林道遠、聲林之王張若凡、創作型歌手李晉瑋、百萬直播主楊淨宇，以及獨立樂團忒修斯、鹿洐人、藍色狂想super band，眾星雲集一起嗨翻嘉義。

圖／嘉義縣文化觀光局

想要欣賞到最震撼的煙火秀，推薦前往3大最佳觀賞區：「舞風草坪、觀海三路以及大船入港景觀台」。需注意的是，活動當天從0時起至24時都有交通管制，建議提早出門準備觀賞。更加推薦民眾多利用搭乘免費接駁車，在嘉義高鐵站、東石國中、東石港先天宮都有停靠站，約20至30分鐘會一班車，讓大家輕鬆抵達會場免煩惱。

圖／嘉義縣文化觀光局