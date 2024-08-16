快訊

07:35規模6.3地震參數更新 氣象署更正：為花蓮0403餘震

中元普渡拜飲料別再戳洞！7歲兒教插香新招 爸：活36年沒想到

非洲以外第1國！瑞典發現M痘新變異株 疾管署發醫界通函

精彩長達12分鐘！ 一日限定東石漁人碼頭「海上煙火秀」將於「這天」回歸　3大最佳觀賞區快筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
嘉義縣夏季盛事東石海之夏將在8月31日回歸，施放1.7萬發高空煙火秀。圖／嘉義縣文化觀光局
嘉義縣夏季盛事東石海之夏將在8月31日回歸，施放1.7萬發高空煙火秀。圖／嘉義縣文化觀光局

消失的煙火秀要回歸了！ 7月下旬受到凱米颱風攪局而喊卡的「東石海之夏」，讓民眾感到相當惋惜，不過，嘉義縣府文觀局最新宣布預計於8/31當晚「海上煙火秀」重磅回歸施放，將超越歷年時間長達12分鐘，規格超壯觀！

圖／嘉義縣文化觀光局
圖／嘉義縣文化觀光局

一日限定的東石海上煙火秀預計8/31日晚上9時施放，超越歷年時間長達720秒，超過1.7萬發，最大砲彈規格達16吋，聲光效果十足，絕對大飽眼福。

圖／嘉義縣文化觀光局
圖／嘉義縣文化觀光局

8/31下午1點起，有一系列親子表演活動，包括氣球達人秀、小丑泡泡秀、神奇魔術秀等，還有嘉義在地特色市集，讓大家邊吃邊逛玩不停。而夏季來到東石漁港這裡，一定要玩水才消暑，在空曠的地方放上水上氣墊設施，趁此讓孩子們在開學前盡情放電玩到嗨！

嘉義縣夏季盛事東石海之夏打造戲水區、充氣遊具讓大家消暑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣夏季盛事東石海之夏打造戲水區、充氣遊具讓大家消暑。圖／嘉義縣政府提供

到了晚上共有7組重量級的歌手樂團接力開唱，包括超級星光大道林道遠、聲林之王張若凡、創作型歌手李晉瑋、百萬直播主楊淨宇，以及獨立樂團忒修斯、鹿洐人、藍色狂想super band，眾星雲集一起嗨翻嘉義。

圖／嘉義縣文化觀光局
圖／嘉義縣文化觀光局

想要欣賞到最震撼的煙火秀，推薦前往3大最佳觀賞區：「舞風草坪、觀海三路以及大船入港景觀台」。需注意的是，活動當天從0時起至24時都有交通管制，建議提早出門準備觀賞。更加推薦民眾多利用搭乘免費接駁車，在嘉義高鐵站、東石國中、東石港先天宮都有停靠站，約20至30分鐘會一班車，讓大家輕鬆抵達會場免煩惱。

圖／嘉義縣文化觀光局
圖／嘉義縣文化觀光局

圖／嘉義縣文化觀光局
圖／嘉義縣文化觀光局

編輯推薦

煙火秀

相關新聞

精彩長達12分鐘！ 一日限定東石漁人碼頭「海上煙火秀」將於「這天」回歸　3大最佳觀賞區快筆記

長達12分鐘！ 一日限定嘉義東石漁人碼頭「海上煙火秀」 確定於「這天」回歸 3大最佳觀賞區快筆記

「七股鹽山風箏嘉年華」熱鬧登場！擴大連2週舉辦，打卡免費吃冰棒

七股鹽山風箏嘉年華來了！喜歡風箏的讀者不要錯過了。今年的七股鹽山風箏嘉年華將帶給遊客雙重驚喜，活動延長至兩週舉辦，首週（8月10日至11日）與台南七股海鮮節聯手推出「空中海鮮節」，各種海鮮造型的風箏將飛上藍天，把大自然的畫布點綴得如同海底世界。隨後在第二週（8月17日至18日），活動將轉為「炎山動物園」主題，讓巨型的海豚、鯨魚、烏賊和章魚等風箏在空中悠遊，為嘉年華增添更多奇幻色彩。

小巷弄裡的麻花捲工廠！可能在地人也不知道？「6公分麻花捲」一包只要50元 還有七種口味

udn走跳美食／艾瑪 這間可能連嘉義在地人都不知道？朱家麻花捲創始店第一代用扁擔沿路賣到傳統市場，第三代接手從零售轉成工廠生產，麻花捲從10公分改良成6公分，縮小版麻花捲更好入口，朱家麻花捲創始

台南善化6大美食集合！ 必吃道地牛肉湯到日式拉麵統統有

台南真不愧為美食之都，就連善化也能收穫這麼多美食清單，濃厚的地方特色和獨特的口味吸引許多遊客和美食愛好者來這裡朝聖，善化美食不僅展現了善化獨特的地方風味，也反映了台南豐富的美食文化，來一趟善化，品嚐這些地道美味，絕對是一場美食之旅！

躲太陽還可以放電！室內景點新選擇 嘉義親子遊共享夏日樂趣

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣文化觀光局推薦三處適合親子共度夏日的室內景點，讓孩子免曬太陽也能盡情放電，分別是「棒棒鯨奇樂園」、「佐登妮絲城堡」及「老楊方城市」，三處景點提供創意遊戲設施，更確保孩子在

台南茶飲推薦！簡單才是不簡單 優質好茶回甘滋味 一試成主顧

位於台南市北區的一家新開手搖飲品店，以簡單、天然、健康為特色。店內每款飲品都經過精心製作，無咖啡因選項也很多。這裡的飲品不僅口感豐富，而且注重健康，深受顧客喜愛，是享受美味和愉悅時光的好去處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。