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暑假「醬」玩！嘉義民雄鳳梨手作體驗 親子DIY糕點、果醬果凍有吃有學

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▲旺萊山鳳梨文化園區觀光工廠。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲旺萊山鳳梨文化園區觀光工廠。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

旺萊山鳳梨文化園區觀光工廠可體驗手作鳳梨酥。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
旺萊山鳳梨文化園區觀光工廠可體驗手作鳳梨酥。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】夏日炎炎，暑假已經過了一半，把握機會來到盛產鳳梨的嘉義縣民雄鄉，來場不一樣的鳳梨手作體驗吧！鳳梨酸甜好滋味，除了是好吃的水果之外，還可以做成鳳梨酥、鳳梨果醬跟果凍，親子一起動手 DIY 更有不一樣的風味跟樂趣，還能參加嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）舉辦的暑期親子體驗集章活動，集滿3點可兌換摸彩券，有機會抽中50吋電視。

文觀局推薦暑假來嘉親子遊，邀請家長帶小朋友到「旺萊山鳳梨文化園區」，民雄是全台灣密度最高的鳳梨產地，整片鳳梨田總種植面積超過700公頃，台灣培育的新品種鳳梨，也幾乎都是在這裡開發。

▲親子一起體驗鳳梨酥 DIY。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲親子一起體驗鳳梨酥 DIY。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

旺萊山鳳梨文化園區觀光工廠採用環保綠色建築，外觀被藤蔓包圍，遵循農業永續循環理念，完整利用整顆鳳梨，從鮮果、果皮到鳳梨莖，規劃一系列的農產品，提高農產價值，更是食農教育最好的實踐場域，免費吃鳳梨酥、喝鳳梨醋，還可以親手做鳳梨酥，非常適合親子共遊。

在旺萊山的對面就是「阿美鳳梨」，阿美鳳梨的外觀是一幢黃澄澄的鳳梨屋，就像進入了海綿寶寶的家，繽紛的色彩充滿童心，販售各式鳳梨產品，包含果乾、餅乾、原汁、以及霜淇淋等，還有果凍跟果醬DIY，走一趟一定可以成為一個鳳梨小達人。

▲阿美鳳梨的外觀是一幢可愛的鳳梨屋。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲阿美鳳梨的外觀是一幢可愛的鳳梨屋。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

除了滿滿的鳳梨，文觀局也推薦到「民雄金桔觀光工廠」走走，這裡是一處免門票景點，充滿濃濃的農村氣息，在此有手作金桔果醬體驗，小小一顆金桔，從果皮到籽仁都有不一樣的味道，自己親手將鮮果慢慢熬煮成果醬，再帶回家好好品嚐。園區也販售相關金桔產品，像是金桔醋、金桔汁、金桔果醬等，復古農村風味的園區還有很夯的樹屋溜滑梯，包含繩網攀爬隧道、旋轉溜滑梯和吊床，大人放鬆小孩放電，氣氛悠游閒適。

▲民雄金桔觀光工廠可體驗手作金桔果醬。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲民雄金桔觀光工廠可體驗手作金桔果醬。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局進一步表示，旺萊山、阿美鳳梨及民雄金桔觀光工廠都是台灣好行－故宮南院線停靠的景點，即便是不開車的遊客，也能透過大眾運輸，從嘉義高鐵站、嘉義車站或民雄車站搭乘台灣好行巴士前往，讓遊客從視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺等五感認識嘉義農特產。

更多親子體驗行程都可以在「嘉義縣親子旅」官網查詢，體驗項目超過200多項，讓小孩們暑假暢遊，暑假期間更加碼推出「集章抽50吋電視」集客活動，加入「慢遊嘉義」Line@，或拿集章卡到指定點遊玩體驗、蓋3個章，就能換抽獎券，集越多換越多，中獎機率越高。活動辦法與更多旅遊資訊，可至「嘉義縣文化觀光局」官網或FB查詢。

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