想讓你的證件照展現完美韓式風格，「韓美證件照工作室」是你的最佳選擇！專業攝影師運用韓式美顏技術，為你量身打造自然亮麗的證件照，讓你無論是用於履歷還是社交媒體都能光彩照人。以下為各位帶來 4 間位於台南的韓式大頭貼相館！

1. 52Hz 照相館

圖 / 52Hz 照相館

圖 / 52Hz 照相館

💸價格：證件照 $850 / $1,200 / $1,700，形象照 $2,500 / $2,800

🏠地址：台南市東區小東路248-10號

🕰營業時間：週一至週日 11:00-20:00，週三公休

52Hz 照相館位於台南東區小東路上，路邊有停車格，附近也有付費停車場供汽機車停車。內部空間舒適，櫃檯、服裝、選照、沙發等候區、攝影、妝髮空間分區完善，且動線都設計得很流暢，除了韓系證件照，52Hz 照相館也有提供形象照、孕婦寫真、全家福、情侶寫真、寶寶寫真等等，服務項目相當多元！

在拍照前一天，會收到店家貼心的提醒通知。在拍攝過程中，造型師透過閒聊，了解 客人妝感和髮型的需求以及喜好，再加入自身的專業，30 分鐘後就完成了超自然的韓系妝容。拍攝時，攝影師會細心指導動作該如何表達，可以一邊看到拍攝成果、一邊可以照鏡子，隨時整理儀容與觀察臉部表情！





2. 黃于綸影像工作室

圖 / 黃于綸影像工作室

圖 / 黃于綸影像工作室

💸價格：韓式證件照，$700，加洗照片 $50/份，加拍 $400/組，髮型 $200

🏠地址：台南市中西區民權路一段66號2樓

🕰營業時間：10:00-21:00，預約制

黃于綸影像工作室位於中西區，近東門圓環的樓房二樓；工作室寬敞，有開放式攝影棚及梳妝台採光明亮。除提供韓式證件照的拍攝服務，這家台南照相館也提供拍攝形象照、學士照、婚紗照、身分證照片等服務，現場也有許多服裝供拍照使用。

拍照前造型師會先幫忙整理，過程中也會溝通造型需求。攝影師非常專業，只要依照攝影師指示微調角度，不用五分鐘時間即拍好 6 張照片。整個過程非常流暢，加上髮型整理，大約 30-40 分鐘即可完成大頭照拍照取件，推薦給想要拍美感大頭照又想快速取件的朋友。





3. 大囍門攝影工作室

圖 / 大囍門攝影工作室

圖 / 大囍門攝影工作室

💸價格：證件照 $700/位；$1,200/2位，形象照 $1,500

🏠地址：台南市中西區開山路29巷6號2樓

🕰營業時間：14:00-20:00，預約制

大囍門攝影工作室鄰近台灣文學館，位於住商混合大樓 2 樓。除了提供形象照、身分證照片、全家福團體照外，也提供到府拍攝及外拍的服務，依照需求提供報價，並需事先轉帳後才算預約成功，流程嚴謹，品質至上。

體驗拍攝韓式大頭照，前一天就收到店家的貼心提醒通知。此外，拍攝前也會提醒髮型的注意事項，當坐上拍攝定位時，若有在喬角度時髮型或服裝不妥的地方，也會有工作人員從旁協助。攝影師會事先詢問照片用途並拍攝 6 張照片，過程中也會提醒放鬆 Roxanne 緊張的心情，攝影師親切又貼心。





4. LionFu 攝影獅證件照

圖 / LionFu 攝影獅證件照

圖 / LionFu 攝影獅證件照

💸價格：各式證件照 $500，形象照 $1,000，韓系證件照&簽證照含妝髮 $1,500

🏠地址：台南市中西區民族路二段57巷1號2樓

🕰營業時間：09:00-21:00，預約制

Lionfu 攝影獅影像工作室位於新光三越中山店商圈，在民族路巷內大樓 2 樓邊間，整個攝影棚為開放空間、採光明亮。基本提供大頭照、身分證照片拍攝，也有形象照、學士照、全家福等項目，拍攝時間及修圖取件約 30 分鐘，強調準時或提早抵達準備，以免無法當天取件。

預約半身形象照拍攝，服裝需自行準備。拍攝過程中，攝影師會協助指導站姿及整理衣服皺褶，有些許的肢體接觸。拍幾張照片後會先在相機上預覽，隨時補拍滿意的姿勢及角度，確認後才會進行精修。最後也可以留下與攝影師討論修圖細節，大約 13 分鐘左右完成修圖並寄至個人信箱，整個時間在 30 分鐘內完成，非常有效率！

以上為本次台南韓式證件照推薦，七分之二的探索特派神秘客親自體驗 6 間拍攝韓式大頭照的台南照相館。照相館都會預留梳化的時間，拍攝前善加利用就不用擔心拍不出滿意的身分證照片啦！就算沒有拍大頭照需求，多數店家也有提供服務學士照、形象照等拍攝服務，可以一併參考。

延伸閱讀>>告別呆瓜大頭貼，4間台南韓式證件照！

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」