超霸氣剉冰整鍋上桌！ 台南「金媽媽冰店」什錦牛奶冰70元一鍋 讓你吃好吃滿
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「金媽媽冰店」整鍋剉冰上桌
炎炎夏日到來真的很需要來碗冰冰涼涼的剉冰消暑一下，這家「金媽媽冰店」剉冰是整鍋上桌，有夠霸氣！讓你吃好吃滿，一鍋大約可以2-3人吃，也可以挑戰一人完食，清涼消暑的冰品趕緊來分享給大家，台南冰品、台南剉冰、台南冰店又多一家可以選擇。
台南冰店「金媽媽冰店」外觀
店址位於巷弄內，沒想到這裡藏有一家冰店，原本位於永康精忠二村，50年歷史的冰店，現在搬到中華路58巷這裡，天氣熱有不人也來吃冰消暑。內用位置是店門口這裡的用餐區，要自行找位置呦～金媽媽冰店也有提供外帶。
豐富的配料可以自由搭配。
整鍋冰品上桌真的是視覺感滿滿，什錦牛奶冰拿起來沉甸甸的，有重量耶！
台南冰品「金媽媽冰店」餐點介紹
雪平鍋冰品／什錦牛奶冰 70元 + 布丁 20元
當天我們在猶豫點什麼時，有熱心的民眾推薦我們要點這個，裡面欽點！一整鍋滿滿的冰，裡面有仙草、綠豆、芋頭、粉粿、粉條、鳳梨、愛玉，配料還蠻豐富，淋上煉乳，多了香甜奶香，再配上布丁真的還不錯吃～
冰品整體來說還不錯，剛好那天在金媽媽冰店附近，我跟好友就來看看，還排隊了一下下，但天氣這麼熱如果你專程要來吃冰可能要考慮一下，以免排隊等候太久，吃冰的好心情難免影響啦～有興趣的自己評估一下囉～
金媽媽冰店
地址：台南市永康區中華路58巷72號旁（寶雅旁巷子進入）
營業時間：11:30-17:00
文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在
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