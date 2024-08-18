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碗盤控不要錯過！離國華街不遠　台南日本雜貨選物店，日式小物、瓷器有夠可愛

愛比妞の美食旅遊地圖／ 文、圖／愛比妞

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【北山雜貨店】日本雜貨選物店

台南的巷弄真的會有不少驚喜，那天和妹妹到慈聖街吃下午茶，發現了這家【北山雜貨店】。琳琅滿目的小物、瓷器都好可愛，每個都想帶回家耶～來這裡會有選擇障礙，如果你也是喜歡買碗盤、杯子⋯⋯來這裡應該也會選到喜歡的呦～馬上來分享給你們啦～

台南中西區【北山雜貨】外觀

北山雜貨店座落於台南中西區慈聖街上，距離台南國華街也不算太遠，來台南旅遊的話也可以安排在行程內，旁邊還有美味的甜點PRESENT COFFEE，這兩家可以一起排。

台南碗盤 北山雜貨

復刻卡通杯也很可愛耶～

一走進店內滿滿的瓷器、餐具都好好看，會挑很久耶！不趕時間的話可以慢慢逛，店內都是易碎品，要小心包包碰撞呦～

台南選物店 北山雜貨

碗的選擇也不少，有分大小，可以依照自己的喜愛及需求來選購。還有服飾類，有喜歡的都可以詢問店家。

我覺得美味的佳餚也要有美美的盤子來裝盛，看起來更加分呢～北山雜貨店也有木盤系列可以挑選。

台南中西區 北山雜貨店

店內還有日式雜貨，可愛的筷架，美美的餐具買回去，在家吃飯也可以很有儀式感！如果想送禮來北山雜貨挑選也不錯！

各式玻璃杯應有盡有！透透的好適合夏天裝汽水，有種清涼感～

原本也想把這個招財貓的小碟子帶回家，後來忍住了。真的有夠可愛的啦～

我的戰利品選了一個玻璃杯，而且用環保袋裝回去可以再利用，聽說有可愛的店狗柴柴，但當天沒讓我遇到。今天就簡單分享，喜歡的朋友可以去逛逛啦～

北山雜貨店 | FB

地址：台南市中西區慈聖街32號

電話：06 222 5880

營業時間：13:30-17:00 店休請看粉專

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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