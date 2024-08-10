「七股鹽山風箏嘉年華」熱鬧登場！擴大連2週舉辦，打卡免費吃冰棒

七股鹽山風箏嘉年華來了！喜歡風箏的讀者不要錯過了。今年的七股鹽山風箏嘉年華將帶給遊客雙重驚喜，活動延長至兩週舉辦，首週（8月10日至11日）與台南七股海鮮節聯手推出「空中海鮮節」，各種海鮮造型的風箏將飛上藍天，把大自然的畫布點綴得如同海底世界。隨後在第二週（8月17日至18日），活動將轉為「炎山動物園」主題，讓巨型的海豚、鯨魚、烏賊和章魚等風箏在空中悠遊，為嘉年華增添更多奇幻色彩。

圖／台鹽生技官網

除了令人驚艷的空中展演，現場還規劃了多個特色展覽區域，讓遊客全方位體驗鹽業文化。「好管鹹事的日子展覽」與「碘鹽知識展覽」將帶領大家深入了解鹽的歷史與用途；「傳統曬鹽體驗區」則讓遊客親身參與曬鹽過程，體驗古老而富有意義的製鹽技藝。此外，從8月10日開始一直持續到10月13日的2024「臺灣鹽生活節」上，還將展示各種鹽雕藝術品，為這座鹽山增添文化與藝術的魅力。

圖／台鹽生技官網

活動期間每天下午2點，現場將舉辦「打卡送限量鹹冰棒」的活動，讓遊客在參觀之餘，也能享受涼爽的鹹味冰棒。除此之外，「鮮選我塩麴」與「鮮選我頂級黑豆厚醬油」的試吃活動也將同步進行，為饕客們帶來獨特的味蕾體驗。而七股鹽山獨有的「鹽滷豆花」與「鹹冰棒」更是不容錯過的美食，現場還有「石板天日曬鹽」、「龍骨水車」和「鹽工茶冰沙」等DIY活動，讓大家在遊覽之餘也能親手製作、享受鹽的多重風味。