台南善化6大美食集合！ 必吃道地牛肉湯到日式拉麵統統有

台南真不愧為美食之都，就連善化也能收穫這麼多美食清單，濃厚的地方特色和獨特的口味吸引許多遊客和美食愛好者來這裡朝聖，善化美食不僅展現了善化獨特的地方風味，也反映了台南豐富的美食文化，來一趟善化，品嚐這些地道美味，絕對是一場美食之旅！

福勝牛肉湯

這間價格親民、滷鳥蛋吃到飽，是學生、小資族的福音啊！台南善化的「福勝牛肉湯」是當地非常有名的小吃店，以濃郁的牛肉湯和新鮮的牛肉片而聞名，是當地居民和遊客都喜愛光顧的地方。用牛骨熬製而成的湯頭清甜鮮美，每一口都讓人回味無窮。除了牛肉湯之外，福勝牛肉湯還有許多人氣的配菜，如果你到台南善化一帶遊玩，不妨來福勝牛肉湯品嚐一碗正宗的台灣牛肉湯，相信會給你帶來美好的味覺體驗！

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地址： 741台南市善化區光復路448號的對面

營業時間：星期一 休息、星期二～日 11:00–14:30, 16:30–20:00

電話號碼： 06 581 9522

超悅涼麵

來台南吃嘉義涼麵！？沒錯，從嘉義嫁來台南的老闆娘，用銅板價擄獲大家的胃，這裡賣的是正統的嘉義涼麵，美乃滋加上白醋另外還能加上辣油增加香氣，老闆娘為了符合臺南人口味，也有調整醬汁的風味，粗扁麵條吃起來有口感，也有賣炸蚵爹一些特別的炸物喔。

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地址：台南市善化區中華路152號

營業時間：每日 09:00–18:00

電話號碼： 06 581 9596

一等涼冬瓜原汁

台南超強團購美食！位在善化市區熱鬧的中山路上，就像是臺南人標配的手搖飲，超過六十年的老店，是許多善化人都戒不掉的味道，尤其炎炎夏日來一杯透心涼的檸檬冬瓜，消暑又解渴，價格也便宜，因為是傳統老店，就不走浮誇的包裝路線，而是local的瓶裝，真是深得我心啊～

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地址：台南市善化區中山路468號

營業時間：每日 09:00–21:00

電話號碼： 06 581 0800

八方緣-櫻桃烤鴨庄

台南美食總是能帶給大家驚喜！善化這裡有一間烤鴨庄，但他不只賣烤鴨，還有一項人氣商品「巨無霸烤鴨潛艇堡」是市面上少見的品項，成了大家到善化必吃的美食之一。而且份量超級大，潛艇堡的麵包烤過後酥脆有口感，裡面的鴨肉更是多到炸出來，鮮嫩多汁的鴨肉，搭配生菜一口咬下，任誰都會食指大動，此外店家設計可愛的盒裝，也很適合外帶去野餐呢～

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地址：台南市善化區中山路312號

營業時間：平日 10:30–21:00、假日 10:00–21:00

電話號碼： 06 585 8385

有家鹹酥雞

隱藏在台南善化黃昏夜市裡的超人氣美食！有家鹹酥雞從下午3點半一路營業到晚上，店裏除了各式炸物外，最引人注目的就是這串「巨無霸雞肉串」，特製的雞肉串因為先醃製過，並且選用無骨雞肉，吃起來超滿足，重點是一份居然只要35元，便宜好吃CP值超高啊～

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地址：台南市善化區忠孝路53號

電話：0903198917

營業時間：15:30-22:30(外送不在此限)

双赫日式拉麵

有善化版一蘭拉麵之稱的「双赫日式拉麵」真的有這麼厲害？從善化本店開到台南中西區的一級戰區，你就知道他的魅力不容小覷。其中雞白湯櫻花蝦拉麵是店裡的招牌，湯頭呈現乳白色帶點泡沫狀，裡頭配菜是乾燥櫻花蝦和金針菇意外的很好吃呢～會被稱為一蘭拉麵也是店裡頭只有吧檯座位區，座位前還有小窗簾，就像去日本體驗一樣，可見老闆在環境氛圍上也非常用心！

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地址：台南市善化區進學路12號

營業時間：週三公休、每日 11:00–14:00（週六中午提早30分鐘休息）, 17:00–20:30

電話號碼： 06 581 5559

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