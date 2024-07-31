躲太陽還可以放電！室內景點新選擇 嘉義親子遊共享夏日樂趣

台南超人氣拉麵名店─覺丸拉麵，以濃郁的豚骨湯底和精心製作的叉燒聞名。老闆對食材和料理細節的堅持，使每道菜品都充滿了心意和美味，就連小菜也毫不含糊，自製泡菜、手工雲吞更是深受顧客喜愛。無論是拉麵還是飯食，都能滿足食客的味蕾需求。

2024-07-30 11:00