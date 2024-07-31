躲太陽還可以放電！室內景點新選擇 嘉義親子遊共享夏日樂趣
【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣文化觀光局推薦三處適合親子共度夏日的室內景點，讓孩子免曬太陽也能盡情放電，分別是「棒棒鯨奇樂園」、「佐登妮絲城堡」及「老楊方城市」，三處景點提供創意遊戲設施，更確保孩子在安全室內空間遊玩，還能參加嘉義縣「親子大玩嘉」集章活動，將有機會抽中50吋電視。
「棒棒鯨奇樂園」位於故宮南院對面，佔地2,100坪，擁有全台最大海洋球池，還有巨型積木、刺激滑梯、迷宮尋寶及挖沙堆城堡，另設多項運動平衡及體能設施，如攀岩、彈跳床等設施，適合各年齡層兒童。
「佐登妮絲城堡」以巴洛克風格建築聞名，設有迴廊、宮廷花園及兒童遊戲區，提供積木、球池、溜滑梯，還有精油沐浴鹽、擴香扇、香氛蠟燭及精油琉璃皂等親子DIY體驗，讓小朋友在古典氛圍中盡情玩樂。
「老楊方城市」以方塊酥為主題，遊客可參觀方塊酥生產過程，園區內四處都有方塊星人裝置藝術及巨幅彩繪牆，還有為小朋友打造的「星球樂園」遊戲區，有球池、滑梯及兒童廚房玩具，是家長及孩子共同享受的好去處。
為豐富家庭暑期活動，嘉義縣文化觀光局推出「親子大玩嘉」集章活動。加入「慢遊嘉義」Line，或拿集章卡到指定點遊玩，蓋滿3個章即可兌換抽獎券，就有機會獲得50吋電視，詳情可至「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁或「嘉義縣文化觀光局」官網查詢，更多親子體驗行程可至「嘉義縣親子旅」官網查詢。
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