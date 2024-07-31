台南茶飲推薦！簡單才是不簡單 優質好茶回甘滋味 一試成主顧





位於台南市北區【甘丹簡單茶飲台南西門店】於2023年10月開幕茶飲品牌，周邊環境熱鬧便利，距離火車站及客運站僅有5分鐘的距離。店家坐落於台南老街區，擁有濃厚的歷史氣息和豐富的文化景點。從這裡出發前往知名景點都十分方便。

▲清水模造型的店面，讓人想起日本的侘寂風，簡約中帶有禪意。

【甘丹簡單茶飲】的創始人與西門店的老闆原本就是好朋友，本身就喜愛喝手搖飲的老闆，一直在尋找健康無糖的選擇，因為一次偶然的機會，品嘗了總店的茶飲，發現選擇無糖，味道簡單、清爽，卻又無窮回甘，於是萌生了開一家分店的念頭。這個品牌在嘉義已經非常有名，希望能將這樣的好茶飲推廣到更多地方，讓更多人認識和喜愛。





鴉片檸檬

採用兩種不同品種的檸檬，再加入自家秘方，將檸檬汁調製成讓客人清爽入口的口味，維持酸甜平衡，再經過特別的碎冰處理，使其口感更為清爽。無咖啡因的特點使得它成為夏季解渴的理想選擇。清新的檸檬香氣和微甜的口感，讓人喝了一口就停不下來。





天然手工水果茶

水果茶採用三種水果－鳳梨、百香果和蘋果製成，鳳梨是店家手工熬煮成鳳梨醬，保留了果粒，帶來自然的酸甜味和豐富的口感，店家水果茶無添加基茶，樣無咖啡因，適合各個年齡層的顧客。每一口都能品嚐到水果的天然美味，讓人彷彿置身於果園之中。





琥珀凍鮮奶紅茶

「琥珀凍」是使用冬瓜茶製成的寒天凍，也是品牌的特色配料，脆脆的口感為鮮奶茶增添了不少趣味。紅茶的濃郁香氣與鮮奶的醇厚完美結合，再配上琥珀凍，讓每一口都充滿驚喜。這款飲品不僅口感豐富，而且甜度適中，深受顧客喜愛。





鮮奶嫩仙草

使用店家自製的仙草凍，搭配純鮮奶，口感滑嫩細膩。仙草的清香與鮮奶的濃郁融合在一起，帶來獨特的口感享受。仙草凍的製作過程繁複，但店家堅持新鮮製作，確保每一口都是最新鮮的味道。





雲朵烏龍奶霜

自製的奶霜中加入一點海鹽，帶來鹹甜交織的獨特風味。烏龍茶的香氣濃郁，與奶霜的濃厚完美結合，再加上一點點的鹹味，讓整個口感層次豐富，讓人一試成主顧。





【甘丹簡單茶飲台南西門店】以其高品質、天然健康的飲品迅速贏得了顧客的喜愛，每一款飲品都經過精心製作，力求帶給顧客最佳的口感和健康的選擇。這家手搖飲品店不僅僅是一個喝飲料的地方，更是一個讓人感受健康與美味、享受愉悅時光的好去處。如果你還沒有去過，那就快去一試吧，相信你一定會愛上這裡的每一杯飲品。





Loha甘丹簡單茶飲台南西門店

店家地址：台南市北區西門路三段59號1樓

店家電話：(06)2222558

粉絲專頁：https://bit.ly/4cFc16H

營業時間：10:00～21:00（無公休）





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