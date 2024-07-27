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萬坪綠地新開幕！ 台南「客美多咖啡」木質森林童趣風 新門市咖啡券優惠87折開喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供
台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供

來自日本名古屋的「客美多咖啡」在日本已有900多家分店，2018年來台後陸續在北中南拓點，最新在台南開出第3店舖，進駐佔地萬坪的台南市東區平實公園內，開幕期間更祭出千元咖啡券優惠，咖啡控們一定要追！

台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供
台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供

台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供
台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供

平實公園前身為陸軍平實營區，現為台南市平實營區重劃區生活圈，公園內保留了原營區內的萬坪生態森林綠地，加上動工中的小小兵主題園區，將打造成兼具休閒、藝文以及生態風貌的多功能森林公園。

台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供
台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供

客美多咖啡KOMEDA'S Coffee台南平實公園店，是コメダ珈琲店在台第33號店鋪，延續一貫的舒適典雅，店內裝潢融入木質森林童趣風格，與客美多經典紅絲絨沙發、紅磚牆等設計元素，營造出森林小屋般的氛圍。

台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供
台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供

店內同樣提供最受消費者喜愛的道地獨特名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」！每日早上11:00前，點飲料即附贈早餐烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1的美味選擇，讓咖啡控們免飛日本就能體驗名古屋朝食喫茶文化。

台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供
台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供

即日起至7/28前，開幕期間購買咖啡券可享1,000元優惠價(原價1,150元)，約87折，咖啡券內含9杯飲品兌換且無使用期限，憑咖啡券折抵飲品免服務費，也可與套餐優惠合併使用，咖啡控們把握優惠前往！

台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供
台南平實公園店。圖／客美多咖啡提供

客美多咖啡 KOMEDA'S Coffee 台南平實公園店

地址：台南市東區小東路476號左棟

電話：(06)2082766

營業時間：週一至週日 07:30-21:00

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客美多咖啡

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