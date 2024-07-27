快訊

紀卜心、小吳道歉「早知十盛乳源含奶精」網更怒 網紅也開炮：拗得好難看

行李等了3小時！他飆罵讓「華航地勤下跪」 震撼影片曝光

陸車市血流成河！賓士賣一輛賠30萬 「降量保價」有用？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗高溫限定！台南「冰品電子地圖2.0」清涼加碼7家農會「呷冰優惠」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：台南市新市區農會／提供
圖：台南市新市區農會／提供

新市區農會毛豆冰淇淋。　圖：台南市新市區農會／提供
新市區農會毛豆冰淇淋。　圖：台南市新市區農會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了對抗炎炎夏日，台南市政府觀光旅遊局再推出「冰品電子地圖2.0」，並且邀請台南市內農會一起來響應，共有7家農會提供「呷冰優惠」。黃偉哲市長表示台南持續高溫好天氣，為了讓大家能夠清涼過暑假，除了玩水消暑，品嘗結合特色農特產的冰品也是一大享受，不過也要提醒民眾吃冰固然過癮，還是要注意自身身體狀況，才能開心呷冰、暢快消暑。

▲熱情小子芒果冰館。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲熱情小子芒果冰館。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局局長林國華表示，冰品地圖其實在2020年時就曾經推出過，推出後得到相當多回響，當時的點擊次數還突破25萬次，現在經過疫情後再次更新，總共網羅超過200家，不過因冰品業者非常多，難免掛一漏萬，民眾也可提供自己的口袋名單，讓這份冰品地圖更加完善；另外，搭配冰品地圖2.0的發表，台南市也有7間農會提供「現場呷冰優惠」來響應，共同行銷台南農會的特色冰品。虎頭埤風景區也有提供「沁涼方案」，7月期間園區內販售的善化糖廠冰棒特價23元，8月份罐裝飲品特價35元，凡於7至8月於虎頭埤吊橋咖啡屋購買冰品飲料滿百，2024年9月底前入園憑一張購買冰品飲料百元發票可享2人半價入園優惠，現在只要上「台南旅遊」官網「活動」→「近期活動」→「2024農會現場呷冰優惠」就可以查詢農會的優惠內容以及「冰品地圖2.0」。

▲左鎮區農會情人果冰。　圖：台南市左鎮區農會／提供
▲左鎮區農會情人果冰。　圖：台南市左鎮區農會／提供

▲善化區農會甜冰棒。　圖：台南市善化區農會／提供
▲善化區農會甜冰棒。　圖：台南市善化區農會／提供

這次共有7家農會響應提供「現場呷冰優惠」，如後壁區農會步穀農創館的「芒果鮮奶霜淇淋（霜淇淋口味依現場公告為準）」、新市區農會的「毛豆冰淇淋」、龍崎區農會的「竹炭冰淇淋」、左鎮區農會的「情人果冰棒」及麻豆區農會的「柚子冰淇淋／清冰」，要在行銷台南農會特色冰品之外，也讓民眾吃在嘴裡、甜在心裡，冰品地圖2.0一樣以大家熟悉的9種冰品項目作為分類，網羅了剉冰（130間）、冰淇淋（63間）、冰棒（28間）、豆腐冰（8間）、香蕉冰（4間）、雪花冰（47間）、雪淇冰（13間）、霜淇淋（7間）、其他創意冰品（21間）等等，總計超過200間的台南冰店，若民眾想要補充冰品資訊，可以從冰品地圖2.0介紹內容找到回報連結，一起讓冰品地圖更完善。

▲柚子冰淇淋。　圖：台南市麻豆區農會／提供
▲柚子冰淇淋。　圖：台南市麻豆區農會／提供

台南冰品店多樣，有不少百年老店。其中，位於麻豆中央市場的「龍泉冰店」不僅是百年老店，也是台劇《想見你》中莫奶奶冰店的取景地；這裡冰品選擇豐富，價格親民，老饕必點他們的「黑糖粉粿」配上古早味的麵茶，冰涼甜美的口感中帶有芝麻香氣，絕對令人難忘。另值得一提的是位於六甲恒安宮媽祖廟前的百年剉冰攤，也有加麵茶的選擇，也是遊客必吃的好味道。

▲龍崎區農會竹炭冰。　圖：台南市龍崎區農會／提供
▲龍崎區農會竹炭冰。　圖：台南市龍崎區農會／提供

南部冰友共同回憶的「香蕉冰」是地圖中的重要一環。這款冰品有獨特的香氣和綿密的口感，吃法也是多彩多姿，可以是清冰加梅子粉，也可以是紅豆牛奶或者帶有生蛋黃的「月見冰」，利用香蕉冰的冷度來「冰熟」蛋黃，展現南部獨特的風味。在地圖上可以找到位於後壁菁寮老街的「和興冰果部」，擁有80年歷史，也曾是台劇《俗女養成記》取景地，另外，鹽水的「銀鋒冰果室」、「白雪冰果室」，以及新化的「共益冰果室」等等，都是非常有歷史的冰果室，除了冰品好滋味之外，也吃得到滿滿的古早味。

▲步穀農創館芒果鮮奶霜淇淋。　圖：台南市後壁區農會／提供
▲步穀農創館芒果鮮奶霜淇淋。　圖：台南市後壁區農會／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰品 冰淇淋 霜淇淋

延伸閱讀

防凱米颱風...新北八里文旦柚加強套袋 農會：今晚是關鍵

礁溪協天廟主委吳宏昱驚傳遭黑衣人砍傷 疑與主委改選糾紛有關

果源減產七成 全台金蜜芒果最大產區加工提前結束

宜蘭頭城鎮農會倉庫華麗轉身 頭圍農驛館開幕送水果霜淇淋

相關新聞

抗高溫限定！台南「冰品電子地圖2.0」清涼加碼7家農會「呷冰優惠」

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了對抗炎炎夏日，台南市政府觀光旅遊局再推出「冰品電子地圖2.0」，並且邀請台南市內農會一起來響應，共有7家農會提供「呷冰優惠」。黃偉哲市長表示台南持續高溫好天氣，為了讓大家能

嘉義最好吃雞排！中南部限定「隱藏版湯汁雞排」 眾人激推「巧克力醬雞排」好驚豔 超牽絲起司球銅板價拿下

雞排控必收！在中南部擁有多家據點的雞排專賣「DM鮮嫩湯汁雞排」物超所值，爆汁雞排口味豐富，更有多達8種沾醬可以選擇，其中「巧克力醬雞排」不僅不違和，竟還讓雞排美味度大昇華！

獨特美味！ 「烏魚子霜淇淋」雲林口湖限定冰品 《新榮製冰廠》完美結合創新與傳統

udn走跳美食／跟著華少吃吃吃 位於雲林縣口湖鄉的《新榮製冰-烏魚子霜淇淋》是一家將傳統與創新完美融合的甜品店，前身為擁有40年歷史的製冰廠，經過二代老闆的創新轉型，成為了結合地方特色的觀光景點

千元住一晚！「路境行旅臺南西門館」魔幻開幕

「小鹿文娛」旅宿集團於臺南再展一店。「路境行旅 臺南西門館」插旗繁華熱鬧的西門路、中正路口，步行3分鐘即抵國華友愛商圈，...

台南人都看餓了！高CP值「港式燒臘界新秀」正夯 「招牌四拼100元」飽到天靈蓋 內行懂吃「靈魂料汁+蔥油辣菜脯」超下飯

百元便當滿到會吃不完！位於台南東區的港式燒臘店「慶記港式燒臘」以高CP值吃超飽便當吸引饕客上門，滿滿一份四拼主餐只要100元，肉量與配菜都不馬虎，還有免費紅茶搭配，網友都讚「俗又大碗」、...

最美城堡更好玩了！佐登妮絲城堡「波波草嘉年華」限定登場 「2米巨型波波草球」任你滾 還有「懶人版野餐趣」超Chill

暑假就到嘉義最美城堡！嘉義熱門美拍景點「佐登妮絲城堡」迎接歡樂暑假，特別推出一系列多樣好玩、好看的活動，像是「波波草嘉年華」、限定「夏日滾球趣」等，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。