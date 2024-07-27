抗高溫限定！台南「冰品電子地圖2.0」清涼加碼7家農會「呷冰優惠」

新市區農會毛豆冰淇淋。 圖：台南市新市區農會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了對抗炎炎夏日，台南市政府觀光旅遊局再推出「冰品電子地圖2.0」，並且邀請台南市內農會一起來響應，共有7家農會提供「呷冰優惠」。黃偉哲市長表示台南持續高溫好天氣，為了讓大家能夠清涼過暑假，除了玩水消暑，品嘗結合特色農特產的冰品也是一大享受，不過也要提醒民眾吃冰固然過癮，還是要注意自身身體狀況，才能開心呷冰、暢快消暑。

▲熱情小子芒果冰館。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局局長林國華表示，冰品地圖其實在2020年時就曾經推出過，推出後得到相當多回響，當時的點擊次數還突破25萬次，現在經過疫情後再次更新，總共網羅超過200家，不過因冰品業者非常多，難免掛一漏萬，民眾也可提供自己的口袋名單，讓這份冰品地圖更加完善；另外，搭配冰品地圖2.0的發表，台南市也有7間農會提供「現場呷冰優惠」來響應，共同行銷台南農會的特色冰品。虎頭埤風景區也有提供「沁涼方案」，7月期間園區內販售的善化糖廠冰棒特價23元，8月份罐裝飲品特價35元，凡於7至8月於虎頭埤吊橋咖啡屋購買冰品飲料滿百，2024年9月底前入園憑一張購買冰品飲料百元發票可享2人半價入園優惠，現在只要上「台南旅遊」官網「活動」→「近期活動」→「2024農會現場呷冰優惠」就可以查詢農會的優惠內容以及「冰品地圖2.0」。

▲左鎮區農會情人果冰。 圖：台南市左鎮區農會／提供

▲善化區農會甜冰棒。 圖：台南市善化區農會／提供

這次共有7家農會響應提供「現場呷冰優惠」，如後壁區農會步穀農創館的「芒果鮮奶霜淇淋（霜淇淋口味依現場公告為準）」、新市區農會的「毛豆冰淇淋」、龍崎區農會的「竹炭冰淇淋」、左鎮區農會的「情人果冰棒」及麻豆區農會的「柚子冰淇淋／清冰」，要在行銷台南農會特色冰品之外，也讓民眾吃在嘴裡、甜在心裡，冰品地圖2.0一樣以大家熟悉的9種冰品項目作為分類，網羅了剉冰（130間）、冰淇淋（63間）、冰棒（28間）、豆腐冰（8間）、香蕉冰（4間）、雪花冰（47間）、雪淇冰（13間）、霜淇淋（7間）、其他創意冰品（21間）等等，總計超過200間的台南冰店，若民眾想要補充冰品資訊，可以從冰品地圖2.0介紹內容找到回報連結，一起讓冰品地圖更完善。

▲柚子冰淇淋。 圖：台南市麻豆區農會／提供

台南冰品店多樣，有不少百年老店。其中，位於麻豆中央市場的「龍泉冰店」不僅是百年老店，也是台劇《想見你》中莫奶奶冰店的取景地；這裡冰品選擇豐富，價格親民，老饕必點他們的「黑糖粉粿」配上古早味的麵茶，冰涼甜美的口感中帶有芝麻香氣，絕對令人難忘。另值得一提的是位於六甲恒安宮媽祖廟前的百年剉冰攤，也有加麵茶的選擇，也是遊客必吃的好味道。

▲龍崎區農會竹炭冰。 圖：台南市龍崎區農會／提供

南部冰友共同回憶的「香蕉冰」是地圖中的重要一環。這款冰品有獨特的香氣和綿密的口感，吃法也是多彩多姿，可以是清冰加梅子粉，也可以是紅豆牛奶或者帶有生蛋黃的「月見冰」，利用香蕉冰的冷度來「冰熟」蛋黃，展現南部獨特的風味。在地圖上可以找到位於後壁菁寮老街的「和興冰果部」，擁有80年歷史，也曾是台劇《俗女養成記》取景地，另外，鹽水的「銀鋒冰果室」、「白雪冰果室」，以及新化的「共益冰果室」等等，都是非常有歷史的冰果室，除了冰品好滋味之外，也吃得到滿滿的古早味。

▲步穀農創館芒果鮮奶霜淇淋。 圖：台南市後壁區農會／提供

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