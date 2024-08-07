小巷弄裡的麻花捲工廠！可能在地人也不知道？「6公分麻花捲」一包只要50元 還有七種口味

這間可能連嘉義在地人都不知道？朱家麻花捲創始店第一代用扁擔沿路賣到傳統市場，第三代接手從零售轉成工廠生產，麻花捲從10公分改良成6公分，縮小版麻花捲更好入口，朱家麻花捲創始店是全台僅剩少數麻花捲工廠，現場可看到手工一根根搓捲成療癒小麻花，每年可熱賣30萬斤約60萬包麻花捲，七種口味一包才50元～

朱家麻花捲10號 在哪？

麻花捲工廠真的好隱密！要不是打開Google地圖根本不會發現！想買麻花捲只能附近找臨停，沿路沒任何指標，看到這條低調巷弄就是，只有平日週一到週六有營業，一早八點賣到下午兩、三點左右，五點前都可以打電話問看看，工廠有人就可以買喔！這裡離北門火車站、阿里山森林鐵路車程約4~6分鐘～

小巷弄有兩間朱家麻花捲，門牌10號是創始店、12號是正宗老店，反正都來就兩間都買！兩間本來都是傳統零售小店，創始店10號由第三代接手，已經擴大改成工廠經營～

朱家麻花捲 創始店

朱家麻花捲創始店！第一代阿公在高雄學糕餅，回嘉義賣起手工麻花卷，麻花捲放在四方加蓋鋁桶，挑起扁擔沿街叫賣，一直走到傳統市場零售，接著遷移到788巷10號，以手工零售一賣就是40多年～

第三代把傳統零售店改成工廠經營！傳統手工油炸也改成油炸機，讓炸麻花卷品質更穩定～

這間鐵皮屋就是大工廠！是目前全台僅存三家之一手工麻花卷工廠，從紗窗看進去就知道多熱鬧，員工很多很忙，一箱箱都是準備宅配國內與外銷國外麻花捲～

朱家麻花捲 菜單

麻花捲有黑糖、梅子、海苔、芝麻、椒鹽、糖霜與原味七種口味！小包麻花捲只要50元，這價格好親民，大家庭或公司行號也有大包裝170元，想要送人豐富點也能買禮盒箱裝，以目前伴手禮來講50元太有競爭力，現在人根本不缺吃，在意的是心意問題，50元就非常好入手～

小包裝50元

大袋裝170元

禮盒箱裝

七種口味一年可賣熱賣30萬斤！真的很厲害～

6公分手工麻花捲

麻花捲日治時期留下古早味零食！第一代傳承酵母菌是酥脆關鍵，所以每天都要養老麵，傳承第一代留下來的配方延續下去，把傳統麻花捲10公分改良成6公分麻花捲，開發更多新口味，以前只有原味與糖霜兩種～

原味麵糰攪打與入鍋油炸是現代化機器！但麻花捲型依舊堅持手工，老師傅兩秒鐘就能完成一條，兩根細長麻花捲麵糰，搓一下拉一下、搓一下再拉一下就能搓柔成捲曲狀，接著放到木盤待發酵，入鍋油炸就能包箱裝袋～

麻花捲都是每日手工現做！看麻花捲製作過程真的好療癒～

販售區只有四位員工在捲麻花！其實員工都在旁邊鐵皮大工廠，這比較像是展示區，讓大家知道麻花捲要用手工一條條捲～

黑糖麻花捲一包50元

一包220克麻花捲只要50元！包裝後方有口味可勾選，就不用怕拿錯口味，有效期限約三個月，常溫保存避免太陽直射，買回家送人很方便～

麻花捲早期稱作：索仔條或蒜蓉支，現代人稱為麻花捲！

真的是縮小版麻花捲！小時候的麻花捲好大！較寬不好咬，改成6公分簡單輕鬆吃，就像吃小零食一樣，吃餅乾不用擔心掉屑屑～

比起傳統麻花捲這脆度更高，口感小硬、香脆，外層黑糖像糖霜一樣不黏牙，吃完嘴巴還會有芝麻、餅乾香～

本來打算買兩包車上當小點心！因為花捲小巧、香脆、口味多，一包才50元立刻再來6包～

＊兩間相鄰隔壁店！創始店、正宗老店各有忠實觀眾，都來我當然兩間都買，吃過後才知道自己喜歡哪間，創始店口感硬、酥、脆，小包220克只要50元，總之下次經過買多一點才夠送人～

朱家麻花捲10號

地址：嘉義市友忠路788巷10號

聯絡電話：0989-088802

營業時間：8:00~15:00（超過三點可電話詢問）

公休：週日

附設停車場：無

官網：https://jhu-jia.com/

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」