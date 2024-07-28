雲林斗六一日遊！超好拍秘境、湖畔森林咖啡必去，全台最大菠蘿麵包到CP值爆表老字號冰店統統有

你對雲林地圖熟嗎？這篇介紹雲林的林內與隔壁斗六，斗六林內攻略一日遊吃喝玩樂，生態地景園區遊客少很自在，台式霍爾的移動城堡就在這！還有全台最大的菠蘿麵包，一掰開就爆內餡，斗六紅磚古厝吃碳燒高麗菜飯，旁邊還有一間手作鹽滷豆花，CP值爆表老字號 曾記涼泉芳冰店一定要吃，不想在機場人擠人，偽出國湖畔森林咖啡館有超大鳥巢～

林內景點＃林內紙蝶生態地景園區

景點在寶隆公園台3線旁邊，導航輸入林內紙蝶生態地景園區或寶隆紙廠即可，附近很好停車，不用擔心停車問題，也能搭乘台鐵下車後轉計程車，距離火車站步行約15分鐘，還是開車來比較方便，結束後還能去附近景點，九芎村落羽松祕境、雅聞峇里海岸觀光工廠～

這座可是來這必拍景點，是不是有點神似宮崎駿動畫場景「霍爾的移動城堡」！其實這座是舊紙廠的紙漿槽，外觀滿滿藤蔓加上風車與水塔裝飾，加上藍天白雲背景好夢幻喔～

這棟林內驛站可是在地百年建築！原本是寶隆紙廠辦公廳，保存的相當好，主打芋頭飲料與冰品，還有各種農產品，也能報名農村採果體驗喔～

這一盤綜合芋頭剉冰很實在！一整盤滿滿配料，黑糖剉冰當成基底冰，加上大塊芋頭、芋圓、綠豆與仙草，最後淋上香甜煉乳，就是很純粹的古早味，真材實料看得見～

《林內驛站》 電話：0972-112939

地址：雲林縣林內鄉新興路9號

營業時間：9:00～18:00

公休：星期二

林內美食＃永光餅行西點麵包

超大 菠蘿麵包是平常吃的四倍大，一拿到手比我臉還大，而且一切開就爆漿太精彩了，之前看美食節目採訪，主持人還用吸管吸內餡太搞笑了，每日限量供應想吃要預約，開車可在附近找臨停，距離林內火車站約140公尺，出車站直行步行約2分鐘就到了，看到轉角這間紫綠相間大招牌就是～

很誇張！這紙盒不是裝披薩、不是裝波士頓派，竟然是拿來裝 菠蘿麵包，紙盒怎麼折都折不完～

比臉大爆漿菠蘿麵包！應該有7吋大小，麵包蛋奶素可食，大菠蘿是每日限量供應，賣完就沒有囉！像今天只有牛奶大菠蘿，沒有巧克力大菠蘿好可惜～

天然酵母做的菠蘿麵包，外層菠蘿皮烤成焦糖色，一切開就爆牛奶餡！ 麵包體看起來有偏黃，因為麵團裡加了蘿蔔汁，麵包吸附牛奶餡咀嚼起來香又甜，而且吃起來也不會太乾，還能掰成小塊沾牛奶餡吃，剛出爐菠蘿麵包外酥內軟綿，上層菠蘿皮甜香可口，裡面牛奶餡像岩漿般流下來，吃完一大塊甜度挺高，家人覺得很涮嘴～

《永光餅行/西點 麵包》 電話：05-5895297

地址：雲林縣林內鄉中正路189號

營業時間：11:00~21:00

斗六美食＃臺米菜飯TAIMIRICE

這間紅磚古厝有什麼魅力？很偏僻還是有人特地來吃飯，古法柴燒高麗菜飯限量販售，還有解酒湯、功夫手路菜都好特別，離開前日治時期電影椅一定要拍一張～日治時期留下來的紅磚古厝，讓人彷彿穿越時光，就像回到阿嬤家一樣～

屋內這盞奶油燈，高掛於屋頂上，溫柔低調的光線，讓老屋空間顯得格外溫馨～夏天吃飯內用只有風扇，坐在裡面與戶外用餐都很有氛圍，說真的挺難抉擇～

提供的綠筷子很經典耶！用的玻璃花杯也很台味，紅茶有大麥、決明子與甘草，微甜微香有古早味，功夫手路菜碳燻香腸附一小把蒜頭片，一口香腸一口蒜片台灣正港吃法，燻碳火烤聞起來挺香，雖然少了油膩感，吃起來稍微乾了點。

每一間的高麗菜飯都不太一樣，臺米菜飯的整碗顏色偏深，乍看就像肉燥飯，特別使用雲林在地食材，有雲林西螺米、在地溫體豬肉、虎尾高麗菜、古坑乾香菇、北港花生油與西螺醬油，古法柴燒高麗菜飯挺有特色，還有多種特色手路菜，最後來杯古早味紅茶解渴，拍張照片再離開～

《臺米菜飯TAIMIRICE》 電話：0968-643649

地址：雲林斗六市府前街45號

營業時間：9:00~售完為止

斗六美食＃豆本行手作鹽滷豆花

旁邊這間鹽滷豆花！手作清豆花很便宜，還能選豆漿與黑糖水各半，每天限量賣完就沒有了！假日有限量黑糖檸檬愛玉，手洗愛玉籽加上自己炒的黑糖水，越簡單越有風味～

豆本行後面是戶外桌區，這有三張學生課桌椅，上面有白色大陽傘，坐在這吃被綠意圍繞，讓我暫時忘記忙碌的生活，夏天戶外難免有蚊蟲，介意的朋友可以邊走邊吃。

這杯夏天假日限定黑糖檸檬愛玉！很受顧客喜歡，老闆自己手洗愛玉籽，連黑糖水也是自己炒煮，黑糖加上適量二砂先乾炒，接著熬煮成黑糖水，搭配新鮮檸檬汁，喝起來酸甜交織，軟嫩手工愛玉有點無感，吸兩口就沒啦～

綜合豆花推疊層層配料，賣相很不錯！裡面是豆漿與黑糖水各半，加上綜合配料有花生、綠豆與紅豆，上面還撒上粒粒杏仁角裝飾，整杯透露著很自然的風味，豆本行紅磚綠意環境氛圍加分～

《豆本行手作鹽滷豆花》 電地址：雲林縣斗六市府前街65號

電營業時間：11:00~18:00

電公休：星期二

斗六美食＃曾記涼泉芳冰店

西元1960年創立老字號冰店！離交流道只要2分鐘！在地人都認識的老冰店，店內有雪泥、冰餅、小冰淇淋、家庭號冰淇淋與冰棒，通通是銅板價格，不適合強迫症來，因為太好點了，除了一般牛奶冰淇淋還有羊奶冰淇淋，老闆還研發出“香菜花生冰餅”～

冰淇淋以紐西蘭奶粉最為基本原料，紅豆使用的是萬丹紅豆、大甲芋頭，食材、配料都是特別選過！

整排冰箱櫃好難選擇！隨便一櫃都是滿滿冰品，其中冰餅也很受歡迎，有牛奶、芋頭、花生、薄荷、桂圓、芒果、 鳳梨、咖啡、巧克力、抹茶、芝麻、芭樂與芝麻，最特別的竟然有「香菜花生冰餅」～

店內還有古早味冰棒，這隻是店裡阿嬤的手，很親切在介紹店內冰品特色，在地人都整箱買起來～

兩片蘇打餅夾著冰淇淋，香脆蘇打餅乾加上冰淇淋，真的很古早味，綠豆沙加芒果冰淇淋好消暑，純淨水質加上綠豆煮出古早味冰沙，吃起來很純粹沒什麼甜味，芒果冰淇淋很搶眼，香甜又綿密，兩種搭配一起吃清涼消暑又退火～

《曾記涼泉芳冰店》 電話：05-5573857

地址：雲林縣斗六市石榴路95之2號

營業時間：8:30~21:30

斗六景點＃近水樓台湖畔森林咖啡

發朋友圈沒人相信這是國內！不用出國就能感受滿滿南洋風，以湖畔為中心點繞一圈的咖啡館，園區有小火車、水上發呆亭、網美鞦韆、玻璃橋與粉紅水敎堂，巨大鳥巢拍起來很有特色，距離斗六車站約7分鐘車程，不遠開到山裡就有這樣風景～

戶外發呆亭都能自由坐！夏天發呆亭都空空無人，大家都躲起來吹冷氣，外面涼亭只適合拍拍照～坐在裡面往河畔邊看去，感覺好愜意，真的有一種秒出國的錯覺～

一進來拿著門票嘴裡滴咕這好小！結果夏天來這走完一圈，拍拍照也很累耶！拍完只想馬上躲到冷氣房，角度捉好照片就很漂亮，適合只想拍照的朋友～

《近水樓台湖畔森林咖啡》 電話：05-5361429

地址：雲林縣斗六市文化路646巷137號

營業時間：平日10:00~18:00/假日9:30～18:30

公休：星期二

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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