消暑旅行玩嘉義！暢遊竹坑溪步道、觀音瀑布 體驗製茶、手撈紙

沁涼的竹坑溪步道。 圖：嘉義縣文化觀光局／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日來襲，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）特別推薦兩大知名瀑布景點－竹坑溪步道與觀音瀑布，觀賞壯觀的飛瀑美景，遊客還可在充滿負離子的山林間漫步，再參與多樣戶外活動體驗，非常適合親子共遊。

▲竹坑溪步道負離子滿點。 圖：嘉義縣文化觀光局／來源

竹坑溪步道位於梅山鄉瑞峰村，去年重新開放入園，優美的森林步道及多座橋梁跨越峽谷、峭壁與瀑布而聞名，其中龍宮瀑布與雷音瀑布屬懸谷形瀑布，雨後瀑布的傾瀉景象更令遊客驚艷，步道設有木棧道，讓遊客穿越岩壁與瀑布之間，享受豐富的負離子氛圍。

▲1314 觀景台。 圖：嘉義縣文化觀光局／來源

瑞峰村還有1314 觀景台、瑞峰珍愛步道，天氣晴朗時可360度一覽連綿起伏的茶海美景，陰天時則能欣賞雲霧繚繞的朦朧美。

▲觀音瀑布。 圖：嘉義縣文化觀光局／來源

觀音瀑布位於竹崎鄉文峰村，四周群山環繞，是許多遊客尋求青春回憶及假日放鬆的理想景點，民眾無需攀爬就能輕鬆賞瀑，並在步道上欣賞山林美景，園區內平均每立方公分空氣中含有1.2萬負離子，有助放鬆身心，賞完瀑布後還可品嘗阿里山愛玉及高山冷泡茶。

文觀局進一步指出，觀音瀑布周邊提供豐富體驗活動，包括製茶半日遊和手撈紙體驗，也有職人帶領做竹螃蟹、竹風車、竹球、雨棍等竹藝手作。更多親子體驗行程都可以從「嘉義縣親子旅遊」官網查詢，體驗項目超過200多項，提供適合年齡層、體驗時間、預約方式等資訊，更多旅遊規劃可至「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁、Instagram查詢。

▲金獅紙寮竹藝工坊－手撈紙體驗。 圖：嘉義縣文化觀光局／來源

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