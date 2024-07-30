台南拉麵控站出來！每日大排長龍「濃厚豚骨拉麵」豐盛上桌





【覺丸拉麵】位於台南市東區，地理位置便利，無論是駕車前往還是搭乘大眾交通工具前來都相當方便。日式風格的裝潢採光極佳，即便過了用餐時間，店外依然大排長龍，是許多顧客的拉麵首選。

【覺丸拉麵】自開業以來，已經走過了八年的歲月。老闆從開店初期就秉持著「用最好的食材與最真誠的心」，為顧客提供匠心獨運的特色拉麵，憑藉著堅持和對顧客的責任心，讓許多食客成為了忠實粉絲。

原味豚骨拉麵

【覺丸拉麵】的豚骨湯頭是使用80公斤的豬骨，耗時兩日，熬煮12至13小時而成。豬骨湯第一天熬煮6個多鐘頭後，讓它熟成一整個晚上，第二天再繼續熬煮，才能達到濃郁鮮美的口感。湯頭濃厚而不膩，搭配店家每天限量供應的叉燒，都是使用當日現宰的溫體豬滷製，保持了肉質的鮮嫩，肉感絕佳、鹹香宜人讓人忍不住一口接一口，再嚐一口滑順的麵條，實在是太滿足了！

辣味豚骨拉麵

在濃郁的豚骨湯底中加入了店家自製的辣椒醬，香氣十足、辣味溫和的湯頭，不僅不會掩蓋豚骨高湯的風采，反而多了股刺激感。對於喜歡刺激口感的食客來說，這碗拉麵絕對會是你最佳選擇。

啵棒叉燒飯

除了拉麵外，叉燒飯也是許多饕客力推的人氣品項，如果你是叉燒的愛好者，那肯定不能錯過！使用製作叉燒時剩下的筋膜和瘦肉部位，經過大火翻炒調味，這樣處理過的叉燒飯香氣四溢，最後淋上美乃滋與魚卵增添口感與風味，鹹甜肉香令人欲罷不能，讓人一試成主顧。

青柚子雲吞

青柚子雲吞也是一道店內廣受好評的菜品。店家使用豬前腿肉，在用麵皮包裹成一口一顆的大小，並加入自製的柚子胡椒醬汁調味，每一顆雲吞都是手工包製，保證了新鮮和美味。柚子胡椒的清香和豬肉的鮮美相得益彰，讓人吃過後難以忘懷。

黃金泡菜

黃金泡菜是由老闆阿姨親自製作。每日數量有限，但卻吸引了眾多老客人專程前來購買。黃金泡菜酸甜適中、口感爽脆，既開胃又清爽，搭配口味較重的拉麵簡直完美！

煙燻豬耳

這道菜選用優質豬耳，切成薄片，經過煙燻處理後，口感獨特，彈牙又有嚼勁。豬耳的香氣與煙燻的風味完美結合，是一道非常受歡迎的小吃。

【覺丸拉麵】不僅僅是一家拉麵店，還是一個充滿情感和回憶的地方。許多老顧客從情侶時期就來這裡用餐，後來甚至帶著孩子一起來。這家店見證了顧客們的成長和變化，也在顧客心中留下了深刻的印象。老闆感謝每一位顧客的支持，正是因為這些忠實的顧客，才讓【覺丸拉麵】有了今天的成就。老闆承諾，將永遠堅持提供最好的味道，讓每一位顧客都能在這裡找到屬於自己的那份美好回憶。每一道菜品都凝聚了老闆的心血和對美食的熱愛。如果你還沒來過這家店，那就趁現在，來一場美味的拉麵之旅吧！





覺丸拉麵

店家地址：台南市東區東興路275號

粉絲專頁：https://bit.ly/3xEgjMP

營業時間：11:00～14:00，17:00～20:00（無公休）





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