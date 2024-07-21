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嘉義最好吃雞排！中南部限定「隱藏版湯汁雞排」 眾人激推「巧克力醬雞排」好驚豔 超牽絲起司球銅板價拿下

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@tw_eating授權
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雞排控必收！在中南部擁有多家據點的雞排專賣「DM鮮嫩湯汁雞排」物超所值，爆汁雞排口味豐富，更有多達8種沾醬可以選擇，其中「巧克力醬雞排」不僅不違和，竟還讓雞排美味度大昇華！

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好吃到店一直開！雞排控先收藏，自彰化起家的雞排店「DM鮮嫩湯汁雞排」以中南部市場為主力，在台中、南投都有分店，更進軍嘉義，受到不少在地人喜愛，在Google上拿下4.8高分。

雞排有湯汁雞排、沾醬雞排和脆皮雞排，人氣必點「沾醬雞排」更有8種口味，少見的南洋咖哩、無敵水牛醬都點得到，更有鹹甜交織的「巧克力醬雞排」超獨特，巧克力醬甜度不高，可可香與微苦風味讓雞排吃起來更涮嘴，令人愛不釋口。

圖／IG@tw_eating授權
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圖／Dm鮮嫩湯汁香雞排【線西創始店】粉絲專頁
圖／Dm鮮嫩湯汁香雞排【線西創始店】粉絲專頁

單吃雞排不過癮，部落客美食瓦斯桶還推薦了其他炸物，像是月亮蝦餅、起司波波球、手工芋球等，銅板價一次滿足，提著滿滿一大袋幸福回家開吃囉。

圖／IG@tw_eating授權
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有網友看到分享，紛紛留言「看了好餓」、「CP值也太高了吧！」、「雞排超多汁 是我覺得目前嘉義吃過最好吃的雞排沒有之一！」還有網友真實評價「雞排好吃！什麼都好吃」、「買過一次水牛醬雞排 就愛上了」、「雞排份量超級大，我還分兩餐吃」。建議想吃可先預訂，避免久候喔。

DM鮮嫩湯汁香雞排 嘉義店

地址：嘉義市西區建國路9號

營業時間：週一至五12:00-21:00、週六14:00-21:30（週日公休）

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