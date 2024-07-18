台南人都看餓了！高CP值「港式燒臘界新秀」正夯 「招牌四拼100元」飽到天靈蓋 內行懂吃「靈魂料汁+蔥油辣菜脯」超下飯

百元便當滿到會吃不完！位於台南東區的港式燒臘店「慶記港式燒臘」以高CP值吃超飽便當吸引饕客上門，滿滿一份四拼主餐只要100元，肉量與配菜都不馬虎，還有免費紅茶搭配，網友都讚「俗又大碗」、「真心覺得是非常有誠意的燒臘便當店」。

圖／大口吃，大口玩台南授權

台南人都看餓了！便當控要收藏，位於台南市東門路的這家「慶記港式燒臘」超厲害，雙拼飯、三寶飯到招牌四拼統統100元，整排菜單除了鴨腿飯110元外，其他都不超過百元揪甘心，附一顆荷包蛋和任選3樣配菜及免費紅茶。有網友分享，慶記給的肉量特別多，配菜也很用心，都是蔬菜而非其他便宜的食材，全部都能吃光光。

圖／大口吃，大口玩台南授權

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其中最受歡迎與推薦的無非是「招牌四拼」，一次吃得到香腸、烤鴨、叉燒和油雞，味道十分美味銷魂，記得跟店家說要淋特製燒臘肉汁，再搭配內行人激推的蔥油與辣菜脯，下飯到直接把碗端起來扒。

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此外，還有不少人特別提到慶記的「脆皮火肉」，外皮香脆，肥肉部分不油膩，整體很夠味還帶有肉汁，網友給評「表現在水平以上」、「有回購動力」。除了好吃外，慶記的份量也大受在地人好評，紛紛表示「份量超多」、「整個便當滿滿的，差一點吃不完」、「便當拿起來沉沉的」。

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慶記港式燒臘

地址：台南市東區東門路二段225號

電話：062089809

時間：10:00-14:00、16:00-20:00（週三、日休）