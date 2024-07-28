阿里山必訪！鄒族部落人氣餐廳「游芭絲鄒宴」、「HANA廚房」好景好味

「游芭絲鄒宴餐廳」可眺望壯麗山巒美景。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿里山的美食文化與鄒族傳統吸引許多遊客前來造訪，嘉義縣文化觀光局推薦兩家阿里山超人氣餐廳，分別是山美部落「游芭絲鄒宴餐廳」、來吉部落「HANA 廚房」，兩家餐廳提供道地鄒族料理，遊客可在用餐過程欣賞山巒美景，並前往達娜伊谷與來吉部落遊玩。

▲山美部落「游芭絲鄒宴餐廳」。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

山美部落「游芭絲鄒宴餐廳」地點極佳，用餐時可眺望壯麗山巒美景，還能品嚐原木烤肉、香腸、竹筒飯、山葵山泉豆腐、野菜煎蛋、苦茶油雞等特色料理，餐廳內的手工木薯小點心更是每位遊客必嘗的美味小點，美景與高品質料理吸引許多遊客前來用餐，還在社群軟體 Instagram 獲得超高人氣。

▲來吉部落「HANA 廚房」。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

位於來吉部落的「HANA 廚房」隱身於山林間，獨特料理融合異國風味和鄒族文化，提供烤肉盤和 pizza 等美食，舒適的用餐環境吸引許多饕客前來造訪。嘉義縣文化觀光局指出，品嚐美食的同時別忘了探索山美部落的達娜伊谷，遊客可在溪流中看見鯝魚悠游，還能前往園區內的山美部落廚房、希盼咖啡亭、漁獵文化體驗、鄒族傳統舞蹈表演，體驗製作魚皮雕鑰匙圈、竹杯製作、射箭等行程。

▲FUZU 聖山市集。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

來吉部落的山豬部落市集展示豐富山豬彩繪石雕，讓遊客深入了解鄒族的生活與工藝，FUZU 聖山市集販售多款手作木製山豬，並提供雕刻山豬DIY、手洗愛玉及咖啡烘豆體驗，或是參加部落巡禮，由導覽老師帶領遊客深度探索部落文化。

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