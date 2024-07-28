阿里山必訪！鄒族部落人氣餐廳「游芭絲鄒宴」、「HANA廚房」好景好味
【旅奇傳媒/編輯部報導】阿里山的美食文化與鄒族傳統吸引許多遊客前來造訪，嘉義縣文化觀光局推薦兩家阿里山超人氣餐廳，分別是山美部落「游芭絲鄒宴餐廳」、來吉部落「HANA 廚房」，兩家餐廳提供道地鄒族料理，遊客可在用餐過程欣賞山巒美景，並前往達娜伊谷與來吉部落遊玩。
山美部落「游芭絲鄒宴餐廳」地點極佳，用餐時可眺望壯麗山巒美景，還能品嚐原木烤肉、香腸、竹筒飯、山葵山泉豆腐、野菜煎蛋、苦茶油雞等特色料理，餐廳內的手工木薯小點心更是每位遊客必嘗的美味小點，美景與高品質料理吸引許多遊客前來用餐，還在社群軟體 Instagram 獲得超高人氣。
位於來吉部落的「HANA 廚房」隱身於山林間，獨特料理融合異國風味和鄒族文化，提供烤肉盤和 pizza 等美食，舒適的用餐環境吸引許多饕客前來造訪。嘉義縣文化觀光局指出，品嚐美食的同時別忘了探索山美部落的達娜伊谷，遊客可在溪流中看見鯝魚悠游，還能前往園區內的山美部落廚房、希盼咖啡亭、漁獵文化體驗、鄒族傳統舞蹈表演，體驗製作魚皮雕鑰匙圈、竹杯製作、射箭等行程。
來吉部落的山豬部落市集展示豐富山豬彩繪石雕，讓遊客深入了解鄒族的生活與工藝，FUZU 聖山市集販售多款手作木製山豬，並提供雕刻山豬DIY、手洗愛玉及咖啡烘豆體驗，或是參加部落巡禮，由導覽老師帶領遊客深度探索部落文化。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言