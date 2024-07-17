豔陽底下新鮮事！ 意想不到的台南古都戲水樂 「15個親水景點」玩起來
【文・吳丁江】
日頭刺炎炎，玩水正對時！今年夏天全台降雨充沛，台南也因為水情穩定大開親水景點，除了親水玩水，台南還有最消暑的國際芒果節、七股海鮮節，以及台南400南夏時刻系列活動，台南市市長黃偉哲與觀旅局局長林國華一同邀請全台旅人到台南沁涼一「夏」。
15個台南親水場域大盤點，立刻右鍵收藏！
|[濱海戲水景點]
|免費暢遊 蕭壟文化園區(親水公園)、免費暢遊 鹿耳門聖母廟(「廟徽親子園區」太極圖案噴水池)、頑皮世界野生動物園(水樂園)、雙春濱海遊憩區(愛莊園)、七股「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動、臺南親海小學堂 繽紛夏日FUN水漾
|[近山戲水景點]
|免費暢遊 大潭埤旺萊公園戲水池、森•呼吸Jorona Park寵物休閒廣場 、山上花園水道博物館(戲水池)、烏山頭水庫親水公園、隆田chacha文化資產教育園區(水圳體驗)、南元花園休閒農場(台灣島親水區)
|[市區親水景點]
|免費暢遊 新營民治市政中心、免費暢遊 安平台南市議會、免費暢遊 河樂廣場
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