豔陽底下新鮮事！ 意想不到的台南古都戲水樂 「15個親水景點」玩起來

來台南觀光旅遊一定要買的伴手禮，你知道哪幾間？若還沒吃過近年最夯【小孩大酥】的手作餅乾就太落伍啦！來到當地遊玩之餘，可別忘了來此選購伴手禮，每週口味都有變化，定能為你的台南之旅增添別樣的色彩！

2024-07-10 11:00