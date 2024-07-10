最美城堡更好玩了！佐登妮絲城堡「波波草嘉年華」限定登場 「2米巨型波波草球」任你滾 還有「懶人版野餐趣」超Chill

暑假就到嘉義最美城堡！嘉義熱門美拍景點「佐登妮絲城堡」迎接歡樂暑假，特別推出一系列多樣好玩、好看的活動，像是「波波草嘉年華」、限定「夏日滾球趣」等，還有最新的兒童遊樂區能讓大小朋友放電玩到嗨，所有好拍好玩的都在「嘉」啦！

圖／佐登妮絲城堡粉絲頁

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最美歐風城堡「佐登妮絲城堡」邀你爆玩暑假，特別規劃了超多活動不僅有趣還能美拍打卡，7/13、7/20限定「夏日滾球趣」讓你能在幸福大草原上滾起有如放大版糖葫蘆的紅球與200公分巨型波波草球。

圖／佐登妮絲城堡粉絲頁

檔期限定「波波草嘉年華」更是必朝聖，園區內擁有各色療癒波波草，像是在布萊恩花園有「漸層色系波波草」環繞公主噴泉超出片，而幸福鐘塔處則有「階梯波波草」，還有由一根根香腳簇擁而成的球狀造景「香藝波波草」，一定要穿得美美的來拍照啦！

圖／佐登妮絲城堡粉絲頁

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不僅如此，還有免費體驗宮廷禮服、城堡繪畫比賽、街頭藝人表演和文藝復興沉浸展《會動的文藝復興》等多元活動，以及全新落成的「兒童遊樂區」，小孩開心玩、大人放心逛。

圖／佐登妮絲城堡粉絲頁

此外，佐登妮絲城堡另推出「城堡野餐趣優惠套組」699元，內含二張入園門票、一個品牌小風扇、一組野餐墊和雙人野餐點心組，現省381元。野餐趣活動為7/20、7/21兩日限定，報名到7/14，想要在城堡野餐記得先報名喔！更多活動資訊請見佐登妮絲城堡粉絲頁。

圖／佐登妮絲城堡粉絲頁

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佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

營業時間：9:00-19:00（8/1起週三公休）

最後購票＆入園時間：18:00

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