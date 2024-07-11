「雲西海洋音樂季」週末登場 暢玩美麗的國境之西

「2024雲西海洋音樂季」記者會當天邀請性感的 Luxy girl 女團表演，秀出海洋音樂季不可缺、最吸睛的比基尼。 圖：雲林縣政府文化觀光處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024雲西海洋音樂季」7/13起熱鬧開跑！今年集結四湖三條崙海水浴場的雲西海洋音樂季、口湖成龍濕地流動藝術饗宴及遍及雲西各鄉鎮的藝術宅急便三大品牌，轉型成為雲西文化觀光廊帶系列活動，熱情邀請來自各地的遊客遊雲林，一趟旅程不僅能參加海洋音樂季，更可以串聯當地其他觀光景點活動，一次玩得過癮！

暑期7月起雲西地區舉辦許多活動，「2024雲西海洋音樂季」首先於7/13、7/14及7/20、7/21連續兩個週末火熱登場，有 SUP 立式划槳、沙灘排球、市集、音樂饗宴；這次更打出三大品牌，除了雲西海洋音樂季，還有成龍濕地流動藝術饗宴及藝術宅急便，活動豐富又精采。這裡是非常安全的一個海域，熱情邀約大家利用暑假親子一起來同樂，徜徉在美麗的國境之西。

▲「2024雲西海洋音樂季」宣傳記者會，獲得多位海外大使及觀光藝文界貴賓到場支持。 圖：雲林縣政府文化觀光處／提供

「2024雲西海洋音樂季」系列活動橫跨7月與8月期間，將由雲西地區麥寮、台西、四湖、口湖、北港、水林等鄉鎮陸續登場，再結合雲西文化觀光廊帶豐富的自然生態景觀資源，如候鳥常駐中繼站天堂～麥寮濁水溪出海口、國內濕地保育典範基地～口湖成龍溼地及西海岸最美濱海車道～四湖黑森林自行車道等，也因此「2024雲西海洋音樂季」系列活動主視覺設計以更宏觀的雲西廊帶角度傳達整場音樂季概念，特別融合海洋的流動、岸邊石頭的隨機排列、防風林的生態防護以及黑面琵鷺等雲西在地元素，象徵獨特的生態環境和生態永續的理念，更扣合聯合國SDGs永續發展目標。

雲西文化觀光廊帶更有國定古蹟麥寮拱範宮、北港朝天宮及雲西重點宮廟台西安西府、四湖海清宮等豐富宗教文化資源，各自宮廟皆有其迷人特色與歷史背景，透過「2024雲西海洋音樂季」長達近2個月的系列活動，能完整串聯觀光廊帶上的生態景觀及宗教文化，創造另類的「遊客轉香客」風潮，以接續下半年觀光發展目標「遊客香客變常客」，亦能進一步將雲林觀光量能衝向新高，更穩定提升與帶動整體觀光產業經濟發展。

▲今年度活動亦廣受企業認同，紛紛響應聯名與贊助，包括雲林在地的展鮮農產生技、小紅牛番茄、鄧肉圓、陞輝食品及台灣啤酒等。 圖：雲林縣政府文化觀光處／提供

今年度活動亦廣受企業認同，紛紛響應聯名與贊助，包括雲林在地的展鮮農產生技、小紅牛番茄、鄧肉圓、陞輝食品及台灣啤酒等；另值得一提的是，近期展鮮農產生技使用雲林在地農作推出的冰釀番茄與梅蜜番茄飲，獲得食品界的米其林星星「iQTi」絕佳風味一星獎，屆時在海洋音樂季現場民眾也將有機會品嘗到獲國際肯定的飲品。

「2024雲西海洋音樂季」首先於7/13在四湖三條崙海水浴場登場的海洋音樂季，有適合親子暢遊的假日水樂園，更將演出藝人卡司表演從過往1天1組擴增到2組，精彩可期，號召喜歡夏日熱情的大小朋友們一起參加，體驗雲西盛夏魅力；暑假期間最文青的嘉年華活動，就在口湖的成龍溼地，2024成龍濕地流動藝術饗宴7/27、7/28口湖的成龍溼地舉行，除有專屬環境劇場外，現場更有市集、體驗活動等。7、8、9月期間藝術宅急便活動，分別於7/21台西安西府、7/27～28口湖成龍濕地、8/4元長熬峰宮、8/17四湖參天宮、8/24北港1911好庫文化產業園區、8/29褒忠順天宮、8/30水林通天府、9/8麥寮拱範宮第二停車場及9/14崙背圖書館停車場及10/5東勢國中等地，陸續都有邀請文化團體為大家帶來精彩演出，歡迎安排旅程到雲林共享這場音樂與海洋的盛宴。

▲「2024雲西海洋音樂季」記者會當天邀請性感的 Luxy girl 女團表演，秀出海洋音樂季不可缺、最吸睛的比基尼。 圖：雲林縣政府文化觀光處／提供

雲林縣文化觀光處說明，作為「2024雲西海洋音樂季」系列活動首部曲的四湖鄉三條崙海洋音樂季，將於7/13、7/14及7/20、7/21連續兩個週末火熱登場，演出藝人與卡司陣容堅強，包含 HITO 流行音樂獎～最受歡迎男歌手兼具實力唱將的「畢書盡（Bii）」、擁有超過百萬粉絲且單曲作品最高點擊率達到了驚人的2836萬次的「李玉璽」、金曲獎最佳演唱組合獎得主「脆樂團」、金曲獎最佳新人「持修」、金曲獎最佳樂團獎入圍常客「旺福樂團」以及橫掃全台各大音樂季的樂團「芒果醬」及「八青哥」等，都將火力全開帶來最精彩的表演，帶領大家 high 翻天，徹底感受夏日的熱情與狂歡。

最廣受小朋友們歡迎的「親子水樂園」也是今年音樂季的重頭戲！活動期間每日都有限時的親子泡泡派對，運用白色泡泡特效機把現場打造成夢幻泡泡世界，讓孩子們被夢幻泡泡包圍。活動第一週的滑水道樂園，今年也特別設置氣墊滑水道和大型水池，讓小朋友們盡情玩水消暑；第二週則有大型主題式氣墊城堡，小朋友可以盡情跳躍、伸展小肌肉，絕對是放電的最佳選擇。此外，今年活動特別與在地知名的海清宮合作舉辦親子彩繪，透過寓教於樂，可讓小朋友們不僅能夠動手玩，更能從中了解在地宗教文化內涵。

今年音樂季還有一個全新亮點－「萌寵市集」，這是雲林首次舉辦的小孩結合毛小孩的市集，特別設於森林秘境，適合親子共遊或帶著毛小孩一起來走走，市集氛圍輕鬆溫馨，還有別出心裁的造型背板，要讓遊客拍照打卡留下最美好的回憶。森林秘境活動還有啤酒大賽、搖擺舞會（Swing dance），透過節奏輕快、俏皮的音樂，結合森林場景，為大家帶來療癒開心的能量，期間更有電音派對，由派對天后－DJ Swallow a.k.a 妖嬌帶領大家在森林裡一起享受電音狂響時光。妖嬌是這次受邀代表台灣去法國奧運演出的 DJ，只要站在舞台上所有派對子民全部 put your hands up！

雲西海洋音樂季期間還有淨灘嘉年華、SUP 立式划槳體驗、沙灘排球等活動；HAPPY HOUR 限量美食發送更是不能錯過！包括鄧肉圓（每日限量100份）、消暑咖啡（每日限量100杯）、二崙尚好酒品（每日限量100杯）、烤大豬免費嘗（每日限量100份）、展鮮蕃茄梅（每日限量100杯），台灣金牌 one 有酒精（100瓶）台灣金牌 one 無酒精飲（100瓶）；此外，「夏日市集」已邀請超過40攤攤商參加，讓大家享受音樂也同時品嚐美味。另7/27、7/28在三條崙海水浴場還有一場「海洋有愛 親海無礙」的系列活動，邀請身障朋友參加為主。誠摯邀請大家將夏日假期留給雲林，最強盛夏活動通通在雲林。

好康報報，「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，原從2024年2月1日（含）起至6/30止，在雲林縣境內消費滿100元之發票均可登錄，累計登錄金額每達500元即有一組抽獎序號，消費金額越多抽中百萬名車特斯拉機會就越大，活動推出後廣獲迴響，為反饋熱烈響應與支持活動的民眾，活動將再延長加碼，配合縣府推出系列暑期活動，只要民眾在7、8月來雲林消費購物發票登錄，9月將加碼抽高級獎項。此外，適逢國慶煙火首度在雲林舉行及國際偶戲節，9月、10月來雲林住宿、消費購物發票，將在11月抽超驚喜神秘大獎，歡迎全國民眾暑期暢遊雲林，光輝十月來雲林看煙火抽大獎。欲隨時掌握最新「2024雲西海洋音樂季」系列活動資訊，請鎖定「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」或「2024雲西海洋音樂季」活動專屬粉絲專頁，也歡迎大家踴躍下載「慢遊雲林」APP，更多雲林的食宿遊購行一點全都有。

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