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獨特美味！ 「烏魚子霜淇淋」雲林口湖限定冰品 《新榮製冰廠》完美結合創新與傳統

跟著華少吃吃吃／ 文、圖／華少甫

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位於雲林縣口湖鄉的《新榮製冰-烏魚子霜淇淋》是一家將傳統與創新完美融合的甜品店，前身為擁有40年歷史的製冰廠，經過二代老闆的創新轉型，成為了結合地方特色的觀光景點，以烏魚子霜淇淋為主打產品，吸引了眾多饕客和遊客前來品嚐。

店家介紹

先跟大家說明，新榮製冰廠與新榮製冰-烏魚子霜淇淋兩邊是不同的店址，且烏魚子霜淇淋因應夏天，最近增開了平日的營業時間，要讓遊客們可以享受到台西最道地的特色冰淇淋

烏魚子霜淇淋-海味與奶香的完美結合 100元

新榮製冰-烏魚子霜淇淋的烏魚子霜淇淋，將在地特有的烏魚子與雪白的牛奶霜淇淋結合，創造出獨特的味覺體驗。烏魚子的鹹香與霜淇淋的奶香交織在一起，形成了一種全新的口感。

每一口下去，可以感受香草冰淇淋的香甜，以及烏魚子的濃郁鹹香，奶香四溢的霜淇淋口感，兩者的融合恰到好處，不僅消除了各自的膩口感，還讓人驚喜連連，帶來了視覺上的衝擊，讓人愛不釋手。

直得一提的是，除了烏魚子霜淇淋外，他們家還有草莓霜淇淋、草莓牛奶霜淇淋、棉花糖霜淇淋等三種口味，通通只要60元！

冰淇淋球系列

有霜淇淋怎麼可以沒有冰淇淋呢？新榮製冰-烏魚子霜淇淋的冰淇淋口味眾多，不時也會做更換，這一天我們看到的包括抹茶、巧克力、芒果、牛奶、草莓、香蕉等，共6種口味。

價格也很經濟實惠，一球40元、2球75元、3球100元的價格，若額外加棉花糖也只要加價10元唷！

場域導覽

我們來的這天，也有跟二代老闆聊天，老闆說他們這裡未來還將進一步開展場域導覽，要讓遊客能夠深入了解這家製冰廠的歷史和當地漁業的過往榮景，希望將新榮製冰廠不僅變成是一個品嚐美食的好地方，還是一個學習和體驗傳統文化的好去處。

結論

《新榮製冰-烏魚子霜淇淋》不僅提供獨特美味的烏魚子霜淇淋，還保留了傳統製冰廠的風貌，讓人能夠在享受美食的同時，感受到濃濃的歷史和文化氣息。這裡的每一口甜品都蘊含著創新的精神與傳統的記憶，快來《新榮製冰》體驗這份獨特的美味吧！

新榮製冰廠

地址：雲林縣口湖鄉新榮路195號

電話：04-2326-5061

營業時間：10:00-17:00（週一、週二公休）

新榮製冰-烏魚子霜淇淋

電話：04-2326-5061

地址：雲林縣口湖鄉港東村慈愛路5號

營業時間：星期一～星期二 休息，星期三～星期日 10:00–17:00

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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