新地標太夢幻！ 台南星巴克雪白鹽景「首府門市」7/10開幕 打卡亮點+開幕優惠一次看

星巴克特色新地標再+1！ 首家結合鹽山白雪美景概念的「首府門市」，於7/10歡慶開幕，以日式傳統建築為發想，並以玻璃帷幕為主體搭建，將曬鹽場的意象襯托出白色如雪般的場景，以雪白色線條點綴打造如夢幻般的白雪門市，將成為台南新地標打卡景點之一。

結合鹽山白雪美景概念的「首府門市」。圖／星巴克提供

打卡亮點(一) 以曬鹽場概念打造鹽山美景白雪門市

「首府門市」臨近鹽埕出張所，是早期知名曬鹽場之一，被譽為「台灣第一鹽」之美稱，讓玻璃磚的透明和輕盈的概念從外部引入內部空間，透過金屬網半透明材料的使用讓光線在空間中舞動，如鹽般的雪白視覺營造出開放和通透的美感。

將曬鹽場的意象襯托出白色如雪般的場景。圖／星巴克提供

打卡亮點(二) 星巴克女神藝術牆面＋結晶玻璃塊設計

打造兩位靈動的星巴克女神在「首府門市」藝術牆面，一位年輕的女神拿著一根咖啡枝象徵著星巴克的開始，而另一位聰明的女神拿著一杯煮好的咖啡和天秤象徵著星巴克的事業。

打造兩位靈動的星巴克女神藝術牆面。圖／星巴克提供

室內設計以華麗的透明結晶玻璃塊立面為設計靈感，以模仿玻璃塊立面的複雜圖案來展示吧台，並創造出令人印象深刻的天花板特徵。

以華麗的透明結晶玻璃塊立面為設計靈感。圖／星巴克提供

打卡亮點(三) 摩登玻璃杯必收藏

首府門市推出特色商品「工坊摩登玻璃杯」，使用清透的玻璃材質來展現鹽晶體透光之美，結合星巴克品牌女神鱗片和海洋波紋設計，體現摩登細緻的藝術生活品味。

首府門市推出特色商品「工坊摩登玻璃杯」。圖／星巴克提供

打卡亮點(四) 灰藍雙線限定工藝提袋

包袋類部份推出「灰藍雙線絎縫提袋」，袋身以商圈特色鹽田結晶與門市內裝風格為發想，採用雙線絎縫工藝，增加立體空氣感，同款推出「灰藍雙線絎縫隨行杯袋」，猶如傳統技藝結晶意象，展現傳統風格與時尚元素。

推出「灰藍雙線絎縫提袋」。圖／星巴克提供

打卡亮點(五) 首府隨行卡門市及限定開幕優惠

首府門市推出門市隨行卡。圖／星巴克提供

歡慶首府門市開幕，以門市日式傳統建築外觀為中心「首府隨行卡」，充分展現門市所在的絕美意象。並推出7/10單店開幕優惠，凡原價點購大杯以上鹹焦糖風味氮氣歐蕾/氮氣冷萃咖啡歐蕾任一杯，即可享單杯折抵20元；凡原價點購新鮮現烤系列三個，即可獲得日安可頌乙個；凡購買單罐酒精飲料-紅/白/氣泡酒乙罐，即可獲得單杯紅/白酒乙杯；凡購買首府門市特色商品(工坊摩登玻璃杯/灰藍雙線絎縫隨行杯袋/灰藍雙線絎縫提袋)或祈願杯乙個，即可獲得特大杯好友分享優惠券乙張。

購物滿額送特別贈禮可獲得星巴克小熊抱枕毯。圖／星巴克提供

購物滿額送特別贈禮活動，只要憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得旅行收納包乙個；單筆消費滿1,500元發票，即可獲得星巴克小熊抱枕毯乙個(款式隨機)；單筆消費滿2,800元發票，即可獲得星巴克摺疊萬用椅乙個；單筆購買1,350紙本飲料券一本，即可獲得輕時尚手提收納包乙個，數量有限贈完為止！

購物滿額送特別贈禮可獲得星巴克摺疊萬用椅或輕時尚手提收納包。圖／星巴克提供

台南星巴克「首府門市」

地址：台南市南區新和東路136號

電話：06-2638430

營業時間：週一~週日07:00-23:00