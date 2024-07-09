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限時3天「免費入園」！嘉義熱點「觀音瀑布」美度不輸日本 朝聖「8座飛瀑」釋放負能量

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／嘉義觀音瀑布粉絲頁、阿里山國家風景區官網
圖／嘉義觀音瀑布粉絲頁、阿里山國家風景區官網

限時3日免費入園！曾塵封23年的「嘉義觀音瀑布」於去年重新開園吸引民眾朝聖，為慶祝開園滿一年，特別在7/15至7/17三日間開放「免費入園」，其氛圍感被網友讚「不輸日本」、「瀑布景色怡人，休息區非常涼爽」。

圖／阿里山國家風景區官網
圖／阿里山國家風景區官網

圖／嘉義觀音瀑布粉絲頁
圖／嘉義觀音瀑布粉絲頁

竹崎人衝！位於嘉義竹崎名聞遐邇的「觀音瀑布」是不少人踏青、消暑的首訪勝地，位處峽谷帶，區內共有8座飛瀑，懸掛於林間峽谷各成奇觀。由上而下共有4層，第4層酷似觀音菩薩披白紗顯靈於瀑水中因而得名。曾因921地震與風災封鎖長達逾20年，經過重新規劃及設置步道、瀑布休憩設施與吊橋和休息區後，終於在去年7/16重新開放。

為慶祝「觀音瀑布」開園滿一年，7/15至7/17三天「免費入園」，邀請鄉親、遊客來此觀瀑納涼，十分適合安排來趟半日遊喔。

圖／阿里山國家風景區官網
圖／阿里山國家風景區官網

圖／阿里山國家風景區官網
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