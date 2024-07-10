走讀阿里山飄渺仙境　沉浸神木林等待雲嵐曙光

【圖／文：行遍天下】

「神木為何總如此沉靜 古老的回憶究竟 內心轉多少層年輪……」伴著余光中的詩句走進參天檜木林中， 隨著氤氳蒼茫飄散著的是濃濃詩意。「五奇」、「新八景」向來是走訪阿里山尋幽探祕的表訂行程，讓旅人帶著尋寶集點的期待，在過程中追光逐影亦或靜心聆聽，走讀這片山林訴說的故事。

▲祝山小笠原光影（攝影：亞瑟王）





穿梭綠巨人腳下森呼吸

前往阿里山的途中，短短約2個小時車程，窗外的景緻隨著海拔提升不斷變幻，沿山麓而上，森林植被隨著海拔高度爬升改變，從亞熱帶闊葉林、涼溫帶針闊葉混合林，爬升至1,000多公尺後的隙頂、石棹則是開闊滿山遍野的翠綠茶園，即至2,000公尺以上的阿里山森林帶，高山樹種釋出的獨特氣味隨著沁涼空氣大方放送，迎來神清氣爽。

▲沿山路爬升，滿眼綠意。（攝影：亞瑟王）

日出、雲海、鐵路、森林、晚霞，即傳說中的阿里山五奇，從清晨暗夜小火車的氣笛鳴聲中展開奇景追逐，即便陰雨綿綿，遊客們依舊不減熱情，凌晨3、4點即爬出溫暖被窩踏上旅程，搭上祝山線小火車，穿過寧靜黝黑的森林，準備迎接曙光自雲海彼端輕巧躍出山頭的悸動，「我曾踏月而去，只因你在山中……」這是席慕容式的浪漫。

▲森林小火車在霧中駛來。（攝影：亞瑟王）

日治時期伐木未遭斤斧的千年紅檜，因樹心被蓮根菌噬光，無法「成材」得以留存至今，於是被結綵奉為神木，見證數千年來的森林滄桑，也構築於今阿里山森林步道五奇八景的若干面貌。神木雄奇粗壯矗立千年，對照新植株反差何其強烈，走在巨木群棧道，遙想當年數十萬株神木級檜木滿山遍野的景緻是何等震撼，「我們新栽的幼苗，已經亭亭玉立，幾千年後子孫們將可昂首膽仰，挺拔偉岸的神木。」在詩人陳填的遠望伴隨下，巨木群棧道走起來心情輕快幾許。

▲迷霧中的森林（攝影：亞瑟王）

▲森林步道（攝影：亞瑟王）

在祝山小笠原平台等待日出的儀式告一段落，順道參觀阿里山植物園，樓上有《茶田35號》提供熱食和飲料，補充能量後可以走訪較少遊人的水山步道。水山步道僅860公尺，林徑盡頭藏著山中最資深的神木爺爺「水山神木」，原推估達2,700歲，林間步道規劃了「水山教室」、「森之座」、「意想地」、「森天觀影」4個療癒空間，讓遊客閉目、吐納、傾訴、躺臥，五感沉浸蒼鬱森林中，讓心靈與大自然對話。

▲茶田35號的早餐（攝影：亞瑟王）

▲水山神木（攝影：亞瑟王）





【同場加映】

阿里山森林鐵路經歷風災損毀中斷十餘年後，預計於7月全線復駛，除了原本行駛路線，雄獅旅遊與林業及自然保育署林鐵處宣布共同打造升級版阿里山林鐵生態導覽型觀光列車「栩悅號Vivid Express」，列車由舊車廂彩繪改裝而成，以阿里山迎賓鳥「栗背林鴝」為彩繪概念，首度設計360度環繞透明駕駛室與大片窗景內裝，搭配八聲道環繞音響，推出「山林限定饗食」，打造生態五感體驗，5月24日正式啟航，營運初期預計停靠導覽梨園寮、交力坪、樟腦寮、竹崎等特色車站。

▲觀光列車。（圖片提供：雄獅旅遊）

▲透明的駕駛室與大片窗景。（圖片提供：雄獅旅遊）





景點資訊

阿里山國家森林遊樂區

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村59號

電話：白天05-2679-917、夜間05-2679-715

FB：阿里山國家森林遊樂區

票價：全票300元，本國籍民眾持有身分證明文件可享200元優惠，半票及一般優待票150元，小火車及遊園車另外購票





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