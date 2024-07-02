明起開賣！ 台南人氣霸主「芒果冰」7／3開吃 僅接受「現場排隊」
冰控快追！ 台南水果冰人氣霸主「冰鄉」，堪稱為台南最強排隊芒果牛奶冰之一，最新宣布將於7/3正式開賣芒果冰，然而為維持現場販售速度，開賣期間暫不接受電話預定，一律現場排隊！
被喻為台南「最強排隊芒果冰」的知名冰店「冰鄉」，每年芒果冰開賣的夏天，對當地吃貨來說可是一大盛事，最新宣告芒果季開賣營業時間，自下午1點起至售完為止，不接受電話預定，一律現場排隊方式進行。
店家在臉書公告也提到，「排隊人數眾多時或是影響隔壁鄰居時，才會提早填單結帳發號碼牌，排隊人數不多時請稍後等待，或是等開店營業再點單」，今夏想要衝台南呷冰的朋友，為了品嘗霸氣大碗的巨無霸芒果冰，要再多點耐心排隊了！
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