快訊

獨／王金平周五在高雄宴請百人 他曝這名大咖將出席：不知道會不會談選舉

酒駕案逆轉！大學生騎車對撞救護車慘死 檢抽「眼球液」還清白

泰籍辣妹失控鬧101…傳友人拿護照曝「她是男的」 警揭內情：尚待釐清

明起開賣！ 台南人氣霸主「芒果冰」7／3開吃 僅接受「現場排隊」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝冰鄉臉書粉專
圖／翻攝冰鄉臉書粉專

冰控快追！ 台南水果冰人氣霸主「冰鄉」，堪稱為台南最強排隊芒果牛奶冰之一，最新宣布將於7/3正式開賣芒果冰，然而為維持現場販售速度，開賣期間暫不接受電話預定，一律現場排隊！

被喻為台南「最強排隊芒果冰」的知名冰店「冰鄉」，每年芒果冰開賣的夏天，對當地吃貨來說可是一大盛事，最新宣告芒果季開賣營業時間，自下午1點起至售完為止，不接受電話預定，一律現場排隊方式進行。

店家在臉書公告也提到，「排隊人數眾多時或是影響隔壁鄰居時，才會提早填單結帳發號碼牌，排隊人數不多時請稍後等待，或是等開店營業再點單」，今夏想要衝台南呷冰的朋友，為了品嘗霸氣大碗的巨無霸芒果冰，要再多點耐心排隊了！

編輯推薦

博物館 排隊美食 芒果冰 西門町 雞排

相關新聞

明起開賣！ 台南人氣霸主「芒果冰」7／3開吃 僅接受「現場排隊」

冰控快追！ 台南水果冰人氣霸主「冰鄉」，堪稱為台南最強排隊芒果牛奶冰之一，最新宣布將於7/3正式開賣芒果冰，然而為維持現場販售速度，開賣期間暫不接受電話預定，一律現場排隊！ 被喻為台南「最強排隊

台南巷弄日料！全新菜色「瓶の丼」精緻美味 如花火燃放超驚豔

在地人力推超人氣的【花火日本料理】，店家就藏身在台南知名國華街裡！除了有精心布置的日系氛圍色彩，讓人看著目不轉睛之外，新鮮現做的日本料理以及「瓶の丼」更是不容錯過！

首度插旗嘉義！ 「饗泰多、開飯川食堂」打卡送餐點

饗賓餐旅旗下的「開飯川食堂」，近期先開設台北微風本館店，再開設嘉義耐斯店，全台分店達到32間。同集團的「饗泰多」自即日起...

被剉冰耽誤的布丁店2.0！台南最新超隱密「老宅冰菓室」 二店限定「一顆水蜜桃聖代」洗版IG

被剉冰耽誤的布丁店2.0！到了吃冰消暑的季節，台南有間可愛的冰菓室新開二店，高顏值的布丁系列被網友大力推薦，更有二店限定「水蜜桃聖代」，氛圍感拉好拉滿，百元有找就能消暑呷冰兼拍美照打卡。

嘉義必訪小吃！老字號「鹹米糕」50年飄香 經典味豐盛上桌

來嘉義只有吃雞肉飯怎麼行？在地人力推的老字號美食【阿岸米糕－阿彰的店】，傳香數十載的鹹米糕讓人一吃便難忘，到嘉義旅遊時，不妨將其列入口袋名單中，品嘗看看嘉義人念念不忘的家鄉味！

最強火舞、馬戲書畫、巨型氣墊都在嘉義 海之夏邀親子盡情來放電

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024嘉義東石海之夏即將到來，今年主打「小孩放電，大人吶喊」，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）公佈小朋友最愛的節目內容，7/20、7/21晚會將帶來世界級劇團表演，保證讓孩子們

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。