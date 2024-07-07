瘋玩冒險體驗飯店　乘獨家遊艇訪峽谷祕境

【圖／文：行遍天下】

艷夏超動感！遁入全台最大曾文水庫風景區的湖光山色，挑戰台灣首間冒險主題飯店「趣淘漫旅-台南」的極限運動，嗨翻暑假奧運主題水上運動會！獨家遊艇行程深入峽谷祕境，近距離欣賞飛鷹叼食，拜訪愛聽世紀男高音的野生山豬。





挑戰極限體驗 叫我冒險王！

台灣首間冒險體驗主題飯店Hotel Cham Cham Tainan「趣淘漫旅-台南」位於全台最大的水庫「曾文水庫」風景區內，距離高鐵台南、嘉義站約1小時車程，便能置身空靈清幽的湖光山色中，景色很療癒，飯店活動樂活有勁，打造年輕人熱愛的冒險體驗飯店、人氣親子飯店，2024年更推出寵物友善住宿、接軌奧運運動主題的暑假水上運動會。「CHAM CHAM」西藏語，諧音「強強」，意為輕鬆自在的旅遊，「趣淘漫旅-台南」好似森林遊樂園、ClubMed，規劃豐富有趣的戶外、室內活動，最夯的「冒險設施」讓大小朋友變身冒險王，自我挑戰，體驗刺激超快感！





2024暑期檔活動熱力登場

為迎接盛夏，飯店特別推出水上運動會，搭配奧運運動主題氛圍，規劃各式運動打卡點、消暑刺激的水上闖關活動。餐飲有暑期晚餐自助buffet「料理東西軍」主題菜色，暑假限定的水牛城辣雞翅、墨西哥起士脆餅、玉井芒果口味的「趣淘香芒聖代」，消暑、冒險一次滿足！

不只戲水，還有戶外擎空塔台「冒險設施」設有自由落體、高空漫步、翱翔漫旅、攀登競技，自由落體從12公尺高空一躍而下，挑戰急速降落刺激感；高空漫步挑戰懸吊在高空中，利用腳下的細繩維持身體平衡，步步驚心！翱翔漫旅則是在山巒擁抱下飛越森林、泳池，體驗長約100公尺的飛索快感。玩累了，還有千坪椰林泳池適合大小朋友戲水納涼，入夜後，璀璨燈光與搖滾音樂讓熱帶花園、露天泳池搖身一變池畔歡樂派對！飯店亦提供單車，讓遊客自在體驗鐵馬輕旅行，並規劃精彩的二日遊、三日遊，像是最受歡迎的曾文水庫環湖遊艇行程。





悠哉船遊賞飛鷹、野生山豬

曾文水庫位於台南市與嘉義縣交界，想要飽覽全台最大水庫生態、祕境、山光水色，唯有搭乘遊艇環湖，深入嘉義大埔峽谷祕境，在生態保護區近距離欣賞靈動生態。曾文水庫制高點「觀景樓」餐廳以高約21公尺、360度的無敵視野欣賞煙波森情，在景觀餐廳悠閒享用美味餐飲，還可選購在地大埔特產和伴手禮，支持偏鄉小農。在觀光遊艇專業解說下，認識曾文水庫的歷史、人文和自然生態，船行狹長龍形狀的湖光山色中，峽谷祕境洋溢一派靜謐。

高聳山壁夾岸的飛鷹峽谷因老鷹在此築巢而得名，沿途可見各種稀有鳥類、動物出沒，生機勃發。當遊艇響起世紀男高音帕華洛帝的〈公主徹夜未眠〉，前方的山豬島可見一群野生山豬成群結隊飛奔迎賓，逗趣Q萌！水庫設有全台唯一合法釣魚平台，大頭鰱、草魚、曲腰魚、烏尾冬都是常見魚種，在此人人都可成為天才小釣手，壓軸登場的老鷹叼食奇觀，就是拿大家釣到的烏尾冬來餵黑鳶。鳥群不斷在天空盤旋、俯衝叼魚，上演一場場壯觀的Discovery生態實境秀。





旅遊資訊

趣淘漫旅-台南

地址：台南市楠西區密枝里密枝102-5號

電話：06-575-3333

網址：tainan.chamcham.com.tw

備註：2024/7/1響應環保，入住不主動提供一次性備品（牙刷/梳子/浴帽/刮鬍刀/棉花棒/化妝棉）

【住宿優惠內容】

1.持菁鑽券享平日雙人入住豪華景觀客房一晚，贈以下內容：曾文水庫園區門票及停車、雙人早餐及800元面額餐飲抵用券一張、雙人體驗冒險六項（自由落體/翱翔漫旅/高空漫步/攀登競技/光束任務/全館解謎）。

2.提供台南高鐵站每日一班定時定點免費接駁服務（需於入住前三日預約）。

【菁鑽券使用注意事項】

1.假日加價：每房每晚小假日$800、假日$2500、大假日$3000，農曆春節期間得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。

2.加人加價：成人$900、兒童$600，含水庫門票、早餐、冒險六項體驗。

3.兒童定義：0-5歲幼童免費；6-11歲依兒童收費；12歲（含）以上依成人收費。

4.平假日定義，請參閱飯店行事曆或飯店公告。





網址：www.godapu.com

時間：方案1（航程約1小時）假日10:00、15:00開航，方案3（航程約2小時）每日13:30準時開航

消費：方案1船票350元、方案2平日300元/假日350元、方案3平日600元/假日700元

遊程：路線與航程請見官網，當日航班額滿會加開時段。方案2只開放20位以上成人團體預訂





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