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1.2億打造台南真善美劇院將熄燈 歇業原因曝光

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
台南真善美戲院將歇業。圖／摘自官網
台南真善美戲院將歇業。圖／摘自官網

台南真善美劇院今晚突然在臉書宣布將於8月1日結束營業，官方解釋因大環境因素，評估後不得不宣布此消息，消息一出讓廣大台南影迷不捨。

台南真善美劇院1日透過臉書發出公告，宣布將於8月1日正式落幕，表示「誠摯感謝各位影迷的支持與陪伴，與我們共創了許多美好的回憶，因諸多大環境因素評估後，我們不得不遺憾宣布，營運於8月1日最終場按下終止鍵」，至於會員點數以及團體票將另行發布公告通知處理方式，最後不忘喊話歡迎大家去拍照留念，留下最後美好的回憶。

據查，台南真善美劇院斥資1.2億台幣，聘請鬼才建築師朱世康，打造充懷舊復古風格，特別保留延平戲院的舊磚石、木材、舊門窗家俱、舊圖像等飽含記憶的建材，展示保存延平戲院所使用過的膠卷放映設備，與早期巷弄形式的呈現，並重現經典電影「戀戀風塵」男女主角在鐵道上聊天的情景，使每一位進入劇院的閱聽眾，每次停留中，都有點沈浸在時光隧道的體驗。

台南真善美戲院將歇業。圖／摘自官網
台南真善美戲院將歇業。圖／摘自官網
台南真善美戲院將歇業。圖／摘自臉書
台南真善美戲院將歇業。圖／摘自臉書

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