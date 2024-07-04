台南特色咖啡廳推薦！「勝曼咖啡公園店」空間明亮 可以舒適的工作還不限時

位於台南公園路上的「勝曼咖啡」，是間別具特色的台南咖啡廳，隱藏在城市的一角，散發著獨特的魅力。走進這家咖啡廳，彷彿進入了一片明亮寬敞的現代綠洲。這裡擁有舒適的座位、免費的網路和充足的插座，專為需要長時間讀書或工作的學生族群和自由業者設計。每一個角落都充滿了現代設計的巧思，溫暖的燈光和寧靜的氛圍讓人感到放鬆自在。今天就要來介紹這家高CP值的台南不限時咖啡廳。

台南咖啡廳：勝曼咖啡公園店介紹

圖 /ReadyGo

勝曼咖啡在台南有兩間店，分別是歸仁門市與公園門市。這次來到位在公園路上的公園門市，距離觀光區相對較遠，但也因為如此，即使開在大馬路旁，也不會過於喧囂吵雜。店裡環境空間明亮，有除了雙人桌與四人桌外，還有多人大桌與吧檯區，就算想一個人來咖啡廳靜靜的工作讀書也是很適合。雖然店家沒有特別規定，但大部分來到勝曼咖啡的客人都是為了這個安靜的環境，因此即使偶有交談聲也不會受到打擾。

勝曼咖啡公園店菜單

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勝曼咖啡以手沖咖啡聞名，店內還有販售自己烘焙的咖啡豆，除了拿手的手沖咖啡外，這裡還有販賣鹹食，包含手作披薩、拌麵、麻油麵線等等，如果是素食者，也有提供素食漢堡、沙拉、可頌堡等素食友善的料理。喜歡甜食的話，更有鬆餅、檸檬塔、巴斯克蛋糕等選擇。身為早上八點就營業的不限時咖啡廳，勝曼咖啡可以說是包辦了客人的早午餐與下午茶，一整天待在這裡也不為過。

勝曼咖啡甜點推薦

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勝曼咖啡的甜點選項每天都不太一樣，每次來訪都有新的驚喜，這次我選擇了他們的巴斯克蛋糕。這款巴斯克蛋糕以其濃郁的乳酪味和獨特的口感著稱，蛋糕的表層焦香四溢，給人一種難以抗拒的誘惑。一口咬下，濃厚的乳酪味立即在口中綻放，細膩的質地與焦香的外層完美結合，令人陶醉。隨著香氣在嘴裡擴散開來，蛋糕的每一層次都能帶來不同的味覺享受。這種美妙的感覺讓人不禁一口接著一口，根本停不下來。

勝曼咖啡鹹點推薦

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如果你不是無肉不歡的肉食主義者，那麼一定要試試看勝曼咖啡的素食輕食！尤其是他們家的脆皮鮮蔬海味堡，絕對會推翻你對素食的想像。這款海味堡用的是素食炸蝦排，雖然是素食，但其素蝦排外表炸得金黃酥脆，咬下去時那種酥脆的口感令人驚艷。內裡的素蝦本身Q彈有勁，配上新鮮生菜、多汁番茄、起司片，還有特製的美味醬料，每一口都能感受到食材的豐富層次和口味的和諧融合。這款素食海味堡不僅提供了一種健康的選擇，還以其獨特的美味征服了許多食客的心。

勝曼咖啡 公園店

地址：台南市北區公園路916號

電話：06 2520257

營業時間：08:00–18:00，週三公休

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