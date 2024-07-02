台南巷弄日料！全新菜色「瓶の丼」精緻美味 如花火燃放超驚豔





位於台南中西區巷弄裡的【花火日本料理】，在當地經營已走過4個年頭，是當地頗有人氣的日式料理。日式風格滿點的環境營造與風味十足的精緻日料，短短四年間，已然成為附近一帶居民們與遠道而來的遊客們經常光顧的日料餐廳。

店內環境充滿著濃厚的日系氛圍，精心佈置的細節處處展現出老闆的用心，隨處可見的模型與小物更是老闆的個人珍藏，為用餐體驗增添獨特的情趣。

▲牆上小黑板會公告當日限定料理，店家會不定期更換，讓經常前來用餐的客人能有偶然的小驚喜。

▲冰箱整齊擺放著多款酒水飲品，供客人自由選購。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

店家提供的餐點品項大致可分為生丼系列、熟丼系列、握壽司系列、刺身系列、手卷系列、捲壽司系列、沙拉系列、揚物系列與湯品系列，豐富的菜單品項，讓人每種都想點來吃吃看！

│花火特選握壽司（七貫）

花火特選握壽司選用新鮮天使紅蝦、鮭魚肚、比目魚、星鰻、干貝、花枝、鮭魚卵等七項食材混搭而成，每項食材都經過細心處理，最後過經過炙燒鎖住美味，蝦頭的部份還會特地塞飯，蝦膏與米飯完美融合，讓鮮味禿險而出。

│瓶の丼

「瓶の丼」來自日本東北的全新菜色，為了保存海鮮的鮮度，會在瓶中加入些許海水進行保存，不讓氣味跑掉。吃的時候可依序將瓶中海鮮鋪在飯上，呈現出生魚片丼飯獨有的視覺與口感！

▲淋上特製醬汁的丼飯，香氣十足，讓人忍不住一口接上一口！

│明太子奶油干貝烏龍麵

擁有高人氣的明太子奶油干貝烏龍麵，選用新鮮的明太子醬搭配奶油、烏龍麵一同炒煮，最後再點綴適量的紅魚卵於中心，呈現出無與倫比的視覺魅力，濃郁的奶油香與明太子的鹹香完美結合，令人難以抗拒！

▲煎煮至恰到好處的干貝口感極佳！

▲另有提供套餐升級服務，加價升級後即可享附和風洋蔥沙拉、茶碗蒸、與湯品(紅蝦味噌湯、蛤蠣味噌湯、土瓶蒸3選1)的豐盛菜色！

│厚切牛排沙拉

嚴選美國翼板牛肉，細膩的煎煮至七分熟後切片鋪在沙拉上，再加上蔥花、鮭魚卵，肉質鮮嫩多汁，與爽口的沙拉相得益彰，每一口都有著飽滿的口感體驗。

【花火日本料理】的老闆曾於全台各地餐廳後廚中淬鍊廚藝，擁有豐富的料理經驗。面對台南競爭激烈美食市場裡，老闆憑藉其對料理的熱愛與堅持，已成功打動饕客們的味蕾。希望藉由我們對食材的堅持與料理的用心，讓來訪的客人們在每一道料理中都能感受到隱含其中的熱情與專業！

【花火日本料理】

營業地址：台南市中西區國華街3段273號1、2樓

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00（周二、四公休）

店家電話：062233336

粉絲專頁：bit.ly/4ewsfkd





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