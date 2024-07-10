台南必買伴手禮！「柚子胡椒」人氣高 當週限定口味晚來搶不到
位於台南中西區的【小孩大酥】品牌創立於2023年，為台南的超人氣伴手禮店之一。以家人為出發點，從個人工作室做起，四處奔波推薦宣傳，直到如今的店面規模，都是老闆為了夢想，揮灑汗水與熱忱而來，每日精心製作的手工餅乾風味，和口耳相傳的好口碑，日漸成為在地人與遊客們都愛吃的減糖餅乾專賣店。
店面整體相當乾淨明亮，純白色的裝潢設計，有著難以言喻的典雅質感。走進櫃台處會擺放著四種口味的試吃餅乾，可讓客人先品嘗之後再決定購買的品項。
一側的牆上有著品牌的標語「味道不會說話，卻告訴了我們最真實的答案」，訴說的核心理念是希望客人買東西不該因為價格，而是因為好吃，這也是老闆一直以來的追求與堅持。
店內販售的曲奇餅乾共有四種口味，分別為高人氣的柚子胡椒口味、抹茶控們最愛的抹茶口味、搭配茶飲品嘗最搭的黑可可口味，以及會隨機更換的當週限定口味，且餅乾的部分均為每日早晨定量製作，晚點來可能就買不到想要的口味，建議前往店裡之前，可先來電詢問！
被譽為鎮店之寶的柚子胡椒，「胡椒(日語：こしょう)」是完全不含有胡椒哦！是日本九州地方特產。青柚皮與青辣椒熟成製成，融入餅乾中，在爽脆的口感中吃得到柚子清香氣息，細細品味還能感受到青辣椒帶來的微微辛辣感，層次分明的滋味令人驚豔！
抹茶控們不容錯過的日式抹茶口味！濃濃的抹茶香氣，茶韻醇後不苦澀，醇郁厚實，不會過於膩口，搭配鮮奶茶一起享用，風味極搭！
黑可可口味選用百分百純黑可可製作成，一口吃下，飽滿的可可香氣在唇齒間蔓延而來，讓人不禁閉目深深感受一番，是款風味十足又不甜不膩的絕妙口味。
除了上述三種固定口味之外，每週都會有隨機推出的當週限定口味，像是伯爵、芝士等特殊口味。而本週限定口味的為梅子口味，在炎熱夏季裡擁有高人氣的清爽解渴風味！
品牌的誕生源自於七、八年前，因為家中妻小喜愛吃甜點美食，為了讓家人能更容易地吃到，老闆便從無經驗起自己學習、上課，歷經多年的淬鍊成長，慢慢琢磨出專有的手法，與對甜點、餅乾小吃的獨到見解，打造出健康、天然、無負擔的食品，大人小孩都能吃的餅乾美味。
營業地址：台南市中西區公園路10號1樓
營業時間：11:00–18:30（週一公休）
店家電話：0908602880
粉絲專頁：bit.ly/45zhV6V
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