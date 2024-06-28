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台南也有「雙層巴士美食盛宴」！ 全新城市之旅新啟航 米其林小吃、星級下午茶吃透透

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圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

安平星級下午茶線。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
安平星級下午茶線。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南中西區及安平區既是都會風情的代表，也承載著豐富的歷史文化，為探索這片地區的美食新潮流，「台南市雙層巴士美食餐車系列體驗活動」推出了「市區星級美食饗宴」市區趴趴走之旅主題「府城米其林必比登美食線」和「安平星級下午茶線」兩條遊程，為遊客帶來不一樣的的雙層巴士美食盛宴。

▲品嘗台南晶英酒店特製下午茶。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲品嘗台南晶英酒店特製下午茶。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

「市區星級美食饗宴」市區趴趴走之旅主題遊程以中西區及安平區為核心，提供全新的美食體驗，於雙層巴士或運河遊船上享用美味餐點，並結合「府城歷史散步孔廟線」及「安平五四三」散步導覽路線，帶領遊客遊歷許多悠久歷史的建築，如孔廟、赤崁樓、安平老街等，見證台南悠久的歷史和多元文化。 「府城米其林必比登美食線」聚焦於市區小吃，結合四項米其林推薦美食，碗粿、肉粽、米糕、古早味冰品等，提供遊客在雙層巴士上面享用，並帶遊客深入巷弄散步導覽，了解在地古蹟文化。

▲品嘗米其林小吃。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲品嘗米其林小吃。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

「安平星級下午茶線」則是與「台南晶英酒店」攜手合作，打造高檔下午茶體驗，遊客將乘坐新型立驛號船隻在船上欣賞安平港風景和夕陽，觀賞安平港歷史風景，同時品嚐精緻下午茶，餐點包含了台南晶英酒店特製的蔓越莓堅果起司球、鮪魚玉米可頌、費南雪，以及備受喜愛的草莓可麗露，許多夫妻情侶一同報名，透過遊程體驗出雙入對的雙倍幸福。此外，考量一次性餐盒所造成的垃圾浪費，本次與循環餐具業者合作，運用餐盒租借方式取代購買一次性餐具，讓本次的行程更可以呼應市府綠色低碳城市的政策。

▲乘坐遊船欣賞安平港風景和夕陽。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲乘坐遊船欣賞安平港風景和夕陽。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局表示，「台南市雙層巴士美食餐車系列體驗活動」橫跨20個行政區，帶領遊客吃遍山區、沿海、田園，暢遊大台南，盡情享受美食之旅，且遊程體驗後，填寫問卷並打卡分享，將貼文上傳至指定頁面，就有機會獲的星級飯店雙人住宿券。後續主題遊程尚有部分名額，欲購從速，booking 美好的週末假期，更多台南旅遊訊息可持續關注「台南旅遊網」。

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