被剉冰耽誤的布丁店2.0！台南最新超隱密「老宅冰菓室」 二店限定「一顆水蜜桃聖代」洗版IG

被剉冰耽誤的布丁店2.0！到了吃冰消暑的季節，台南有間可愛的冰菓室新開二店，高顏值的布丁系列被網友大力推薦，更有二店限定「水蜜桃聖代」，氛圍感拉好拉滿，百元有找就能消暑呷冰兼拍美照打卡。

圖／IG@ni_eating授權

布丁控必朝聖！台南人氣質感「美雪冰菓室」在中西區新開了二店，主要走文青復古風，正當時的「@@@芒果布丁牛奶@@@冰」滿滿的新鮮芒果與一點微酸的情人果中和甜味，吃起來十分清爽消暑。吃不夠還能加點「貓貓布丁」50元銅板價，屬於紮實口感與不甜膩的大人系焦糖布丁。

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圖／美雪冰菓室粉絲頁

此外，美雪冰菓室二店還有限定的「一顆水蜜桃聖代」，直接霸氣放入整顆水蜜桃，吃得到香甜多汁的拉拉山水蜜桃、水蜜桃茶凍、手洗愛玉與牛奶冰淇淋，既然是二店限定那當然是不容錯過囉！值得一提的是，二店位置較為隱密不好找，可以到美雪冰菓室二店IG查看攻略喔。

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美雪冰菓室二店

地址：台南市中西區中山路99巷22-71號

營業時間：週五至一12:00-19:00

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