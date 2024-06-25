快訊

PLG／42歲「野獸」繼續打！勇士和林志傑球員約再續1年

上千名員工逃生！竹科晶元光電驚傳火警 停車場狂竄濃煙

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被剉冰耽誤的布丁店2.0！台南最新超隱密「老宅冰菓室」 二店限定「一顆水蜜桃聖代」洗版IG

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@ni_eating授權、美雪冰菓室粉絲頁
圖／IG@ni_eating授權、美雪冰菓室粉絲頁

被剉冰耽誤的布丁店2.0！到了吃冰消暑的季節，台南有間可愛的冰菓室新開二店，高顏值的布丁系列被網友大力推薦，更有二店限定「水蜜桃聖代」，氛圍感拉好拉滿，百元有找就能消暑呷冰兼拍美照打卡。

圖／IG@ni_eating授權
圖／IG@ni_eating授權

布丁控必朝聖！台南人氣質感「美雪冰菓室」在中西區新開了二店，主要走文青復古風，正當時的「@@@芒果布丁牛奶@@@冰」滿滿的新鮮芒果與一點微酸的情人果中和甜味，吃起來十分清爽消暑。吃不夠還能加點「貓貓布丁」50元銅板價，屬於紮實口感與不甜膩的大人系焦糖布丁。

圖／IG@ni_eating授權
圖／IG@ni_eating授權

圖／美雪冰菓室粉絲頁
圖／美雪冰菓室粉絲頁

此外，美雪冰菓室二店還有限定的「一顆水蜜桃聖代」，直接霸氣放入整顆水蜜桃，吃得到香甜多汁的拉拉山水蜜桃、水蜜桃茶凍、手洗愛玉與牛奶冰淇淋，既然是二店限定那當然是不容錯過囉！值得一提的是，二店位置較為隱密不好找，可以到美雪冰菓室二店IG查看攻略喔。

圖／IG@ni_eating授權
圖／IG@ni_eating授權

美雪冰菓室二店

地址：台南市中西區中山路99巷22-71號

營業時間：週五至一12:00-19:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/miyukiiice

圖／IG@ni_eating授權
圖／IG@ni_eating授權

編輯推薦

IG 冰淇淋 台南美食 布丁 消暑 牛奶 芒果

相關新聞

被剉冰耽誤的布丁店2.0！台南最新超隱密「老宅冰菓室」 二店限定「一顆水蜜桃聖代」洗版IG

被剉冰耽誤的布丁店2.0！到了吃冰消暑的季節，台南有間可愛的冰菓室新開二店，高顏值的布丁系列被網友大力推薦，更有二店限定「水蜜桃聖代」，氛圍感拉好拉滿，百元有找就能消暑呷冰兼拍美照打卡。

嘉義必訪小吃！老字號「鹹米糕」50年飄香 經典味豐盛上桌

來嘉義只有吃雞肉飯怎麼行？在地人力推的老字號美食【阿岸米糕－阿彰的店】，傳香數十載的鹹米糕讓人一吃便難忘，到嘉義旅遊時，不妨將其列入口袋名單中，品嘗看看嘉義人念念不忘的家鄉味！

最強火舞、馬戲書畫、巨型氣墊都在嘉義 海之夏邀親子盡情來放電

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024嘉義東石海之夏即將到來，今年主打「小孩放電，大人吶喊」，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）公佈小朋友最愛的節目內容，7/20、7/21晚會將帶來世界級劇團表演，保證讓孩子們

又是在台南！藏身巷內的超佛心「5元紅豆餅」 真材實料「7種口味」全打包都不心痛

5元能買到紅豆餅！隱身台南巷弄裡的多年「紅豆餅老攤」每顆統統只要5元，超級銅板價難怪內行的一買都是10顆起跳。...

四川麻辣料理飄香台南！招牌柴火雞香辣過癮 嗜辣者必嘗

位於台南中西區民生路二段上的「鄉村柴火雞」，將來自四川成都的好味道帶到台南，主打原型食材、手作自製醬料製作的鐵鍋料理，透過中國進口道地辛香料，品嘗有別於重慶烤魚、麻辣鍋的香辣新滋味，細心品味四川料理的獨到之處！

台南老字號冰店！傳承90載消暑良方 鳳梨、芋頭冰來店必嘗

夏日炎炎，尤其是南台灣更是炎熱無比，這時候來上一碗冰涼的冰品最適合了！位於台南【黃火木舊台味冰店】目前由第四代，將傳承90年的經典口味結合創新想法，推出創意冰條、古早味零食，不僅是許多台南人的共同回憶，也吸引了許多外地饕客前來嚐鮮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。