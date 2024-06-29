「台南夏日音樂節－將軍吼」7/20火熱登場 揭曉！首日卡司玖壹壹、婁峻碩、AcQUA源少年

【旅奇傳媒/編輯部報導】由台南市政府觀光旅遊局主辦的「2024台南夏日音樂節－將軍吼」即將於7/20及7/21兩天火熱登場，上週粉絲專頁更新頭貼及活動日期，引起大批粉絲引頸期盼留言討論及敲碗期待的卡司陣容。

台南市市長黃偉哲表示，今年邁入第13年的「台南夏日音樂節－將軍吼」，為南台灣暑假最大的音樂節，首日主題為嘻哈之夜「台饒有港覺」，第二日為樂團之夜「將軍 BAND³」，邀請天團、歌后、男神、小巨蛋等級共13組高人氣歌手齊聚將軍開唱。今首日名單搶先公佈，包括嘻哈天團玖壹壹、嘻哈男神婁峻碩、人氣男團 AcQUA 源少年、永康地下里長潤少、BL 偶像劇男神洪暐哲、怪潮音樂才子尚融、日光之橙等卡司，火力全開帶來精彩演出，絕對讓樂迷們 HIGH 翻將軍漁港。

台南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，遊客這兩天記得先空留時間來台南旅遊，吃海鮮、吹海風、聽音樂，享受台南西濱的美好。

▲2024將軍吼藝人宣傳照－玖壹壹。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

橫跨音樂及主持都有好成績的天團玖壹壹，近期不但發表新歌「做你的格」，也正在籌備實境節目「歡迎光臨」第二季，去年節目入圍金鐘獎，讓他們信心大增！玖壹壹百忙之中將在7/20擔任壓軸演出，他們說：「三年沒來將軍吼，期待又緊張，這次的演出設計一定會跟上次完全不一樣，當天春風的髮型還會有小驚喜，一起 HIGH 翻將軍漁港。」最近瘦身有成的洋蔥更透露:「希望能吃一堆便宜又新鮮的海鮮!」；7月盛夏裡演出，有什麼消暑方法提供給粉絲，春風打趣說：「希望大家去我台南的飲料店喝飲料。」

▲「台南夏日音樂節－將軍吼」夕陽及人群。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

人氣男團 AcQUA 源少年將於7/20到將軍吼演出，他們表示：「非常開心而且期待，這是我們第一次參加將軍吼，希望當天能夠把水的元素帶上舞台，那天我們會化身成水的大使，為表演注滿能量，讓全場玩翻天！」少年們尤其期待品嚐台南美食，直呼：「棺材板、蚵嗲、牛肉湯、鱔魚意麵是這次必吃的口袋名單！」

▲2024將軍吼藝人宣傳照－婁峻碩。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

嘻哈男神婁峻碩，好運大爆發，事業愛情兩得意，才剛求婚成功，又將在香港舉辦個人演唱會，對於7/20受邀將軍吼演出十分興奮：「已經四年沒到將軍吼，非常開心，會把新作品跟個人演唱會陣容帶給台南。」曾被市長黃偉哲催生小孩的他笑說：「很喜歡台南，尤其台南人的熱情，希望演出後能多留幾天在台南渡假，要吃超過3家以上的牛肉湯。」

▲「2024台南夏日音樂節—將軍吼」將於7/20、7/21舉行。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局表示，「2024台南夏日音樂節－將軍吼」活動2天民眾可提前至現場品嚐美食與觀賞夕陽美景，後續將與旅行業者規劃周邊景點套裝行程，讓前往台南旅遊的民眾體驗濱海年度音樂盛會，2天精彩演出將同步於 MTV台、三立綜合台、三立新聞網、VIDOL YouTube、LINE TV 直播，不在現場的樂迷們也能即時感受音樂盛事的魅力！更多活動詳情，請參閱「台南夏日音樂節」臉書粉絲專頁。

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