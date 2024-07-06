尚青啦！台南「鮮蚵蛤蜊吃到飽」每人只要199，還有百元熱炒過癮配著吃
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台南吃到飽「皇元吃到飽」鮮蚵蛤蜊吃到飽每人199元
來呦～喜歡吃鮮蚵、蛤蜊的朋友，來這家「皇元吃到飽」就可以享用鮮蚵、蛤蜊吃到飽！還有單點熱炒可以選擇，非常適合三五好友來聚餐耶～喜歡吃鮮蚵或蛤蜊，來這裡會吃得很過癮，不怕你吃！
台南東區「皇元吃到飽」外觀
「皇元吃到飽」位於東區自由路上，三角窗的位置還挺醒目，馬上就可以看到。開車的朋友附近有收費停車場，東門路三段319號(斜坡邊，步行約5-6分鐘)
台南吃到飽「皇元吃到飽」店內環境
台南熱炒「皇元吃到飽」菜單/吃到飽收費方式
皇元吃到飽除了提供鮮蚵蛤蜊吃到飽以外，還有單點的熱炒可以選擇，若不來吃到飽也可以直接來吃熱炒呦～
鮮蚵/蛤蜊吃到飽，每人199元 | 飲料暢飲39元 | 開爐每爐酌收100元
台南聚餐「皇元吃到飽」餐點介紹
今天就來分享鮮蚵蛤蜊吃到飽，還有百元熱炒給你們啦~
整盤蛤蜊直接下鍋烤，來皇元吃到飽不怕你吃！
我超愛吃蛤蜊！第一次吃到這種整盤的烤蛤蜊，真的好開心～～～蛤蜊建議不要烤太久，不然蛤蜊肉會乾掉，蛤蜊自帶鮮鹹味，蛤蜊控可以爽爽吃，自己開一爐都不是問題。
鮮蚵擺好擺滿，視覺好震撼！來這裡可以大口吃鮮蚵，真的太滿足啦～
滿滿的鮮蚵看起來超過癮！鮮蚵肥美多汁，烤整盤真的太犯規啦～不用沾醬直接吃就很讚～而且沒有腥味，很可以耶！
來皇元吃到飽台式熱炒也不能放過！今天就來分享幾道熱炒給大家。
炒空心菜 99元
翠綠的空心菜放入蒜頭、辣椒爆香，經大火拌炒後的空心菜保有鮮脆口感，簡單又美味。
蔥爆鹹豬肉 180元
使用洋蔥與鹹豬肉下去快炒，鹹豬肉藏有豬肉油脂和鹹香，下飯好吃，當下酒菜也很ok。
沙茶/牛 130元
沙茶牛肉也很配飯，使用芥蘭菜、蔥爆香，還有沙茶獨特的香氣相佐，真的是香味四溢，配上炒牛肉，嫩口的口感，真的好讚！想到我又肚子餓了。
蝦仁滑蛋 120元
這道吃起來充滿蛋香，上面配上蝦仁，有著滑嫩口感，大人小孩都喜歡。
除了白飯以外，也有炒飯可以選擇，皇元吃到飽的炒飯香噴噴，米飯粒粒分明，加上蔥、蛋及鮭魚，油香美味。
金沙豆腐 150元
金黃色的豆腐吃起來不油膩，外皮略脆內軟嫩的，裹上鹹蛋黃，有迷人的蛋黃鹹甜滋味，好可口啊～
蔥油雞 180元
這雞肉好軟嫩，而且是無骨雞肉，可以大口大口吃，配上蔥油充滿蔥香也好好吃，無骨雞肉很適合我這個懶人。
麻婆豆腐 180元
這道非常下飯，麻婆豆腐帶點微辣，好夠味！配上白飯恰到好。
皇元吃到飽 | FB
地址：台南市東區自由路123號
電話：06-267 4152
營業時間：中午時段：11:30～13:30 （最後收客13:30）
下午時段：16:00～22:00（最後收客22:00）
文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在
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