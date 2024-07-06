尚青啦！台南「鮮蚵蛤蜊吃到飽」每人只要199，還有百元熱炒過癮配著吃

台南吃到飽「皇元吃到飽」鮮蚵蛤蜊吃到飽每人199元

來呦～喜歡吃鮮蚵、蛤蜊的朋友，來這家「皇元吃到飽」就可以享用鮮蚵、蛤蜊吃到飽！還有單點熱炒可以選擇，非常適合三五好友來聚餐耶～喜歡吃鮮蚵或蛤蜊，來這裡會吃得很過癮，不怕你吃！

台南東區「皇元吃到飽」外觀

「皇元吃到飽」位於東區自由路上，三角窗的位置還挺醒目，馬上就可以看到。開車的朋友附近有收費停車場，東門路三段319號(斜坡邊，步行約5-6分鐘)

台南吃到飽「皇元吃到飽」店內環境

台南熱炒「皇元吃到飽」菜單/吃到飽收費方式

皇元吃到飽除了提供鮮蚵蛤蜊吃到飽以外，還有單點的熱炒可以選擇，若不來吃到飽也可以直接來吃熱炒呦～

鮮蚵/蛤蜊吃到飽，每人199元 | 飲料暢飲39元 | 開爐每爐酌收100元

台南聚餐「皇元吃到飽」餐點介紹

今天就來分享鮮蚵蛤蜊吃到飽，還有百元熱炒給你們啦~

整盤蛤蜊直接下鍋烤，來皇元吃到飽不怕你吃！

我超愛吃蛤蜊！第一次吃到這種整盤的烤蛤蜊，真的好開心～～～蛤蜊建議不要烤太久，不然蛤蜊肉會乾掉，蛤蜊自帶鮮鹹味，蛤蜊控可以爽爽吃，自己開一爐都不是問題。

鮮蚵擺好擺滿，視覺好震撼！來這裡可以大口吃鮮蚵，真的太滿足啦～

滿滿的鮮蚵看起來超過癮！鮮蚵肥美多汁，烤整盤真的太犯規啦～不用沾醬直接吃就很讚～而且沒有腥味，很可以耶！

來皇元吃到飽台式熱炒也不能放過！今天就來分享幾道熱炒給大家。

炒空心菜 99元

翠綠的空心菜放入蒜頭、辣椒爆香，經大火拌炒後的空心菜保有鮮脆口感，簡單又美味。

蔥爆鹹豬肉 180元

使用洋蔥與鹹豬肉下去快炒，鹹豬肉藏有豬肉油脂和鹹香，下飯好吃，當下酒菜也很ok。

沙茶/牛 130元

沙茶牛肉也很配飯，使用芥蘭菜、蔥爆香，還有沙茶獨特的香氣相佐，真的是香味四溢，配上炒牛肉，嫩口的口感，真的好讚！想到我又肚子餓了。

蝦仁滑蛋 120元

這道吃起來充滿蛋香，上面配上蝦仁，有著滑嫩口感，大人小孩都喜歡。

鮭魚炒飯 180元

除了白飯以外，也有炒飯可以選擇，皇元吃到飽的炒飯香噴噴，米飯粒粒分明，加上蔥、蛋及鮭魚，油香美味。

金沙豆腐 150元

金黃色的豆腐吃起來不油膩，外皮略脆內軟嫩的，裹上鹹蛋黃，有迷人的蛋黃鹹甜滋味，好可口啊～

蔥油雞 180元

這雞肉好軟嫩，而且是無骨雞肉，可以大口大口吃，配上蔥油充滿蔥香也好好吃，無骨雞肉很適合我這個懶人。

麻婆豆腐 180元

這道非常下飯，麻婆豆腐帶點微辣，好夠味！配上白飯恰到好。

皇元吃到飽 | FB

地址：台南市東區自由路123號

電話：06-267 4152

營業時間：中午時段：11:30～13:30 （最後收客13:30）

下午時段：16:00～22:00（最後收客22:00）

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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