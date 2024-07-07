餐點都好下飯！台南人氣砂鍋飯「小卒砂鍋雞米飯」 還有「個人酸菜魚」愛吃沒負擔

「小卒砂鍋雞米飯」這家經過每次都在排隊，這次和好友決定來一探究竟！因為無法訂位，為了吃第一批我們開店前半小時到，真的是為了美食很願意提早來排隊，我們吃完門口排了很多人，果然早點到是對的！趕快來分享給有興趣的朋友吧～

台南美食「小卒砂鍋雞米飯」外觀

當日我前往的小卒砂鍋雞米飯是西門路一段的，鄰近國華街，新光三越西門店對面，中華電信後方。

台南午餐「小卒砂鍋雞米飯」店內環境

一到現場以為只有一樓的用餐區，結果還有二樓。一樓是吧台及工作台，相對的客席區比較少。餐具及開水請自取。

二樓用餐區寬敞很多呢～不過用餐時間還是建議提早前往呦！

台南中西區美食「小卒砂鍋雞米飯」菜單

來看看菜單，有好幾種都想吃，感覺很下飯！而且價位來說也蠻可以接受，還有小菜可以搭配。

台南晚餐「小卒砂鍋雞米飯」餐點介紹

剁椒排骨飯 148元

這鍋椒麻味超香，上桌聞到香氣都餓起來了，酸辣交織配上白飯最適合不過了。

砂鍋雞米飯小辣/小辣 138元

這鍋香氣撲鼻，肉質Q彈，配上獨特的醬汁甘甜鹹香很夠味！也有不辣的可以選擇，我選了小辣真的好好吃～默默的就把白飯給吃光光。

老壇酸菜鮮魚飯/小辣 148元

來呦！想吃酸菜魚的朋友，「小卒砂鍋雞米飯」有提供個人份酸菜魚，一入口就能感受到酸菜鮮明的酸香，帶點微辣口感，真的好下飯！魚肉吃起來也很細緻，這鍋酸香辣一次滿足。

動感皮蛋 68元

喜歡皮蛋的朋友都給我點這個！皮蛋香麻帶勁配上脆口的花生，超讚的～我差點又要加點！

這次來品嚐的「小卒砂鍋雞米飯」餐點口味都偏重，但我們都很喜歡！不過份量不大，我個人吃是覺得剛剛好，每道餐點都好下飯喔～目前無法提供訂位，若是想吃建議提早前往呦～

小卒砂鍋雞米飯

電話：06-2238758

地址：台南市中西區西門路一段703巷11號

營業時間：11:00-1400；17:00-20:40

公休日：週三休

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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