雲林「褒忠美食」分享5間褒忠美食小吃，再順遊五年千歲公園！

假日來雲林褒忠鄉吃喝玩樂，完全是超臨時的安排，單純就只是想帶著蔬果姐妹到五年千歲公園走走；但在出發前，Ann和榜哥還是有先做好功課要吃喝什麼小吃美食，像是要吃火雞肉飯、鴨肉羹、鱔魚麵、爌肉飯、當歸鴨肉麵線、鵝肉麵等等，但必須說一天要吃喝完真的不可能，畢竟有時間性的問題，所以這次就簡單分享我們當天在褒忠鄉吃喝的小吃美食囉！

褒忠鴨肉羹

褒忠鴨肉羹從早上直接營業到下午，就算過了用餐時間來吃，還是可以看到不少在地人在褒忠鴨肉羹用餐。而褒忠鴨肉羹所提供的餐點選擇挺多樣，有麵類、飯類、湯類、各式小菜等，餐點的價位種類都清楚的標示在牆上，點餐就是直接向店家點餐即可。

這天我們點了都是小碗的當歸鴨肉冬粉跟鴨肉羹麵，真的很喜歡他們的用料實在，雖說是小碗的，但當歸鴨肉給的還是很多塊且很軟嫩，湯頭也很順口好喝！鴨肉羹麵的湯頭偏甜，整體來說也很不錯！

褒忠鴨肉羹

營業時間：06:00-16:00(週三休)

營業地址：雲林縣褒忠鄉三民路81-94號

營業電話：05-697-4872

施家屯牛雜

在褒忠鄉人氣很夯的施家屯牛雜，過了用餐時間還是可以看到滿滿的用餐人潮，無法想像正中午的用餐時段是怎樣的人潮！到施家屯牛雜用餐，自行找位子，店家不會幫你安排座位，自行拿取菜單自行畫單再拿給店家，統一餐後結帳。

我們還蠻推施家屯牛雜的牛肉炒飯或是炒麵，當然牛肉麵或是牛雜麵也是不錯的選擇，這天我們點了大碗的牛雜麵，真心不騙超大碗又便宜的；炒麵炒飯有鍋氣的香味；而多人來用餐點個鮮肉火鍋或是好燒牛肉爐也很適合。

施家屯牛雜

營業時間：11:00-17:00(週日休)

營業地址：雲林縣褒忠鄉三民路121號

營業電話：05-697-2136

來來冰品

蔬果姐妹飯後想吃冰品，於是就在褒忠市區找了一些冰品，就決定來品嘗看看來冰品！冰品選擇若是夏天來訪應該真的很多樣可以點選，這天來訪就單純點了四果冰以及西瓜汁！點選西瓜汁千萬不要像我們傻傻地說要加糖，加糖後完全會讓你喝不下去，因為甜到爆炸！但四果冰真的可以點選，料多實在又便宜。難怪不少在地人下午時段都會來這買冰吃，清涼又消暑。

來來冰品

營業時間：10:30-19:30(週日只到14:00)

營業地址：雲林縣褒忠鄉中勝路11-2號

營業電話：05-697-1383

褒忠阿桂竹仔腳碗粿

褒忠市區內有兩家老字號碗粿店，那就是阿華跟阿桂，都在同條路上，據說他們是親戚。而我們這天選擇的是褒忠阿桂竹仔腳碗粿。除了碗粿以外也還有肉粽、湯品等，而碗粿還有可以加蛋喔！

這天我們選擇的就是加蛋碗粿，碗粿的口感其實比較像客家人常吃的水粄，再加上不死鹹的醬油、一些菜餔、肉末、香菇以及蒜等，整體口感還算不錯！

褒忠阿桂竹仔腳碗粿

營業時間：13:30-17:30

營業地址：雲林縣褒忠鄉中勝路19號

營業電話：0934-425-684

五香鵝肉麵

這趟來褒忠市區吃吃喝喝，讓我們全家人都很驚艷且大推的就是五香鵝肉麵！看似舊舊且不起眼的五香鵝肉麵，鵝肉都是每天現殺現煮，賣完就會提早收攤，來這點餐就是不要害羞不要客氣的直接點起來！

這天我們就點了下水麵、1/4後腿鵝肉、米血。本想點鵝肉麵，但親切的店家直接說都點鵝肉了，就不要重複點換個下水麵！而下水麵的下水就是鵝的一些內臟，雖說是內臟，但沒有帶任何的腥味等，當然來到這吃東西一定不能錯過沾醬，絕對會讓你一口接著一口吃不停。

五香鵝肉麵

營業時間：14:00-20:00

營業地址：雲林縣褒忠鄉中正路374號

營業電話：05-697-2165

簡單分享了幾家我們在褒忠市區吃喝的小吃美食，也必須要說還有幾家因為時間的問題我們沒能吃到！下次有機會肯定會再去褒忠市區吃吃喝喝，當然吃喝完畢也要動一下，千萬不能錯過褒忠有名的五年千歲公園喔！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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