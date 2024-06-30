臺南「七股海鮮節」7月6日開動！體驗挖文蛤、品嚐七寶宴

【旅奇傳媒/編輯部報導】由臺南市政府觀光旅遊局（簡稱觀光旅遊局）與七股區公所攜手合作共同辦理、一年一度萬眾期待的暑期親子強檔「2024臺南七股海鮮節」系列活動，將於7/6~8/24期間舉辦，推出「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」、「揪團遊七GO」、「七股七寶宴」及「社區農漁特產展售」等精采活動。邀請大家一起到濱海遊玩，除了欣賞美麗風景，還能品嚐到在地最鮮甜的海產，開心 FUN 暑假！

黃偉哲市長表示，今年邁入第18年、最受親子歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動，將於7/6-/77、7/20-7/21舉辦，共計4場次，今年首次採收費辦理，每人50元報名費，每天限量3,500人下水體驗。而每年獲得好口碑的「揪團遊七GO」五大主題一日遊，活動限定優惠價每人850元（原價1,300元），將和觀光赤嘴園挖文蛤體驗自6/19開放網路報名，想體驗挖文蛤、深度遊七股的民眾一定不要錯過。

▲總鋪師陳振東將整桌七股海鮮豐盛佳餚直接搬到記者會現場。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局林國華局長表示，往年開放民眾免費報名挖文蛤體驗，活動平均出席率約七成，為提高民眾出席率，避免資源浪費，今年挖文蛤體驗首次採收費方式辦理，與 ibon 廠商合作，民眾線上報名至7-11付款取票後，於預約日期至六孔碼頭活動現場出示票券報到即可下水體驗，體驗時間預計為15:30-17:30，依現場潮汐情況開放。

而七股鹽山今年也熱情相挺海鮮節，民眾只要出示當日摸文蛤報名憑證，即可在同日享七股鹽山入園費半價優惠。活動4天現場還有由七股區公所邀集佳里商圈店家及在地業者擺設的社區農漁特產約20攤，邀請大家除體驗挖文蛤外，還可順道嚐鮮及購買在地海味、伴手禮。

七股區公所李佳隆區長表示，為行銷產地直送在地尚青的七股七寶（虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣），與總舖師陳振東合作推出的「七股七寶宴」，將於8/24於七股鹽山席開120桌，並於7/30 09:00開放網路預約訂桌（每人限訂1桌），超值回饋價每桌只要5,500元，老饕們記得先筆記！

▲「2024臺南七股海鮮節」系列活動7/6登場。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局貼心提醒，任何活動舉辦都首重安全。此外，天氣炎熱，呼籲參與民眾注意防曬及補充水分，避免中暑，如有身體不適，請勿下水，並請跟現場救護站諮詢。今年是「臺南400」，臺南夏季活動不間斷，更多活動內容請至「台南旅遊網」、「2024臺南七股海鮮節」活動網站或「臺南400」官網查詢。

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