最強火舞、馬戲書畫、巨型氣墊都在嘉義 海之夏邀親子盡情來放電

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024嘉義東石海之夏即將到來，今年主打「小孩放電，大人吶喊」，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）公佈小朋友最愛的節目內容，7/20、7/21晚會將帶來世界級劇團表演，保證讓孩子們在海之夏徹底放電，從下午一路玩到晚上，回家立刻秒睡。

嘉義縣文化觀光局表示，第一週晚會節目，邀請台灣最強火舞「即將成真」及受邀至2024愛丁堡藝穗節表演的「狂夢藝術」；7/20的「親子火舞秀」將演出「火爾摩莎 Firemosa」劇碼，劇情、雜耍結合火舞藝術之美，絕對讓大小朋友大開眼界。

火舞團2014年由郭彥甫、蔡宏毅成立，召集全台火舞比賽歷屆冠軍組成，是台灣唯一「火劇」職業舞團，曾挑戰亞洲達人秀、亞洲、歐洲各大藝術祭，屢屢代表台灣登上國際舞台，廣受好評，更曾獲得法國明日馬戲團節銅牌。

▲狂夢藝術。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

7/21由「狂夢藝術」帶來全新客製親子互動演出「馬戲書畫秀」，結合馬戲雜耍、扯鈴、親子互動、塗鴉、書法以及舞蹈等跨界合作，跳脫語言、年齡與族群限制，邀觀眾上台互動，一同在大型畫布上自由揮灑顏料，創造藝術作品，留下獨一無二的親子難忘回憶。

▲立方體特技達人黃子溢。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

除了晚會劇團表演，文觀局還說從下午開始就有一系列親子表演，包括韓國氣球達人Kim、國際小丑冠軍搏逗兄弟、台馬魔術冠軍馬拉將及立方體特技達人黃子溢，更有「夢幻泡泡親子樂」、「奇幻嘉義歷險記」、「龍來嘉玩帶動跳」及「太空活寶探險記」等活動。

另外，小朋友最愛的氣墊遊具也沒有少，今年將引進超大型30米寬宇宙航站氣墊，有衛星站、防空站、火箭基地、太空梭中心及基地燃料艙等五大主題，同時段能容納150位孩子同樂，就是要一次玩個夠。

今年活動保證精采可期，請參閱「東石海之夏」臉書粉絲專頁及「嘉義縣文化觀光局」官網資訊，及早安排遊程規劃，來場海之夏暢玩之旅。

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