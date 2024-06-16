開箱台南！「盲盒遊程」鹽田、海洋美食之旅 加碼超好玩體驗活動

知名剪紙藝術家楊士毅驚喜現身，帶領遊客進行剪紙體驗。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南市政府推出「台南雙層巴士美食餐車系列體驗活動」，將美食端上雙層巴士跟著走，結合體驗活動、在地走讀等，深入探訪各地風光。首場以首創「盲盒遊程」打頭陣，讓遊客如開箱盲盒般，一步一步開箱台南。

特色「盲盒遊程」有「鹽田美食之旅」、「海洋美食之旅」兩大主題，結合台南濱海地區風光、海鮮美食、體驗活動等，其中特別邀請神秘嘉賓－知名剪紙藝術家／攝影師／畫家楊士毅驚喜現身，帶領遊客進行剪紙體驗，也分享大魚的祝福、生命之樹等藝術裝置的創作故事。遊程安排驚喜連連，好吃又好玩，還能將自己的剪紙作品與屬於台南的美好回憶帶回家！

▲鹽焗蝦。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局表示，本次系列遊程以彩繪版雙層巴士作為運具，以最佳的高挑視野，安排不同的特色主題遊程。首場盲盒遊程「鹽田美食之旅」來到北門區鹽鄉民宿，品嘗痛風值滿滿的海鮮餐點，進行鹽焗蛋、鹽焗蝦、滷豆花、彩色鹽罐等DIY製作，並騎乘協力車走訪井仔腳瓦盤鹽田，沿路飽覽鹽田美景、聆聽在地故事。

▲遊客體驗數魚苗。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

第二場次「海洋美食之旅」前往安南區，從鹿耳門天后宮慢步前往媽祖宮九塊厝生態園區，穿上青蛙裝親自體驗一日漁夫生活，從事擼魚栽、數魚苗、拋網、划竹筏船、魚蝦捕捉等農事活動，勞動後享用螃蟹大餐，充分感受漁夫的辛勞與喜悅。

▲台南盲盒遊程好吃又好玩。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

「台南雙層巴士美食餐車系列體驗活動」還有六大主題遊程，於 KKday 及 Accupass 雙平台販售，7、8、9月主題遊程尚有名額，歡迎火速報名，更多台南旅遊訊息請持續參閱「台南旅遊網」，從各方各面探索台南之美。

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