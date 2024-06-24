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嘉義必訪小吃！老字號「鹹米糕」50年飄香 經典味豐盛上桌

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【阿岸米糕－阿彰的店】坐落在嘉義西區民生北路上，是當地的老字號小吃，從舊址搬遷至現在的新店面，餐點在維持經典的同時，也融入創新思維，讓更多民眾可以體驗到米糕的魅力。近50年的好味道將持續延續下去，一傳十、十傳百的絕佳口碑，更是許多到嘉義旅遊觀光客們必訪的美食之一！

▲還沒完全到用餐時間就迎來滿滿人潮，足見其美味程度！
▲還沒完全到用餐時間就迎來滿滿人潮，足見其美味程度！

品牌自1976年發跡，從爺爺那一輩傳承至今的第三代接手，自擺攤開始到有了小店面，甚至於如今全新的店家模樣。有近50年的歷史，在如今新一輩年輕老闆的經營下，以結合傳統美味與現代流行元素，將品牌透過全新的型態呈現於在地人的面前，為嘉義的經典美食注入新活力。

新店面不僅寬敞舒適、乾淨明亮，木質調的裝潢與擺設在暖色系的燈光氛圍渲染下，透露著溫馨氣息，讓前來用餐的客人們都能享有舒適的用餐體驗。

▲入口旁的櫃位上擺放著熱騰騰的柴魚湯可自行取用。
▲入口旁的櫃位上擺放著熱騰騰的柴魚湯可自行取用。

店家提供的餐點品項以鹹米糕、滷肉飯、土魠魚羹為主，還有像是滷油豆腐、貢丸、滷蛋等經典配菜，湯品的部分也有一併提供，另外櫃台處也擺放著多款自製的涼拌冷盤小菜可自由選購，為自己的餐桌更顯豐盛美味！

│鹹米糕

當家招牌的鹹米糕可謂是來店必點的美味！採用檜木桶蒸煮糯米，再拌過豬油，讓豬油香融入米飯中，並淋上自製的滷肉燥，將香氣與口感更加昇華，樸實簡單的滋味卻令人欲罷不能，與台南米糕呈現出截然不同的滋味，讓人一吃就愛上！

│滷肉飯

廣受附近居民好評的滷肉飯，乍看之下與鹹米糕無太大差別，肉燥跟米飯的選用就有所差異幸，滷肉飯以香甜可口的白米飯為底，淋上滿滿的肉燥，撲鼻而來的香氣讓人食指大動！相比於米糕而來肥肉比例較高，油花香氣更濃郁，不免令人有種越吃越香的體驗。

│小菜

小菜起初只有滷蛋、貢丸等滷味，後來為了迎合大眾喜好，推出一系列的涼盤小菜，讓愛吃米糕或滷肉飯的客人們在經常享用之餘，還能有更多的組合搭配。

│土魠魚羹

吃主食總想來碗湯解解膩，這碗土魠魚羹會是好選擇，採用浮水魚羹的製作方式，把魚漿包裹下鍋滾煮，強調魚的新鮮品質，才能將箇中的鮮甜滋味完美展現出來！搭配清甜的湯頭呈現出溫潤順口的風味，既不會搶過主角的風采，也能一解膩口感，簡直太完美了！

│綜合湯

除了羹湯外，一碗僅需20元的平價綜合湯也深受饕客喜愛，貢丸加豆腐配上柴魚湯底，清爽的口味中還能吃到口感飽滿的配料，簡直不要太佛心！

老闆從小看著家中長輩們一路將品牌延續至今，也希望讓這份好味道繼續延續下去，將經典的米糕美食融入更加多元的元素與菜色變化，打造出獨屬於嘉義人的在地口味。


【阿岸米糕－阿彰的店】

營業地址：嘉義市西區民生北路10號1樓

營業時間：11:00–20:00

店家電話：052277886

粉絲專頁：https://bit.ly/3Xiq0uM


延伸閱讀>>嘉義隱藏版異國料理│自然質感高調享受 正宗泰式美味上桌！

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