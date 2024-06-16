又是在台南！藏身巷內的超佛心「5元紅豆餅」 真材實料「7種口味」全打包都不心痛

位於台南中西區民生路二段上的「鄉村柴火雞」，將來自四川成都的好味道帶到台南，主打原型食材、手作自製醬料製作的鐵鍋料理，透過中國進口道地辛香料，品嘗有別於重慶烤魚、麻辣鍋的香辣新滋味，細心品味四川料理的獨到之處！

2024-06-13 11:00