又是在台南！藏身巷內的超佛心「5元紅豆餅」 真材實料「7種口味」全打包都不心痛
5元能買到紅豆餅！隱身台南巷弄裡的多年「紅豆餅老攤」每顆統統只要5元，不光有紅豆、奶油和芋頭等常見的經典口味，還有布丁、巧克力等結合傳統與現代的新滋味，超級銅板價難怪內行的一買都是10顆起跳。
台南人太幸福了！藏身在公園路巷內的「阿臻紅豆餅」小攤在地飄香超過20年，每顆不分口味統統5元，麵糊和內餡都是由老闆自製不假他手，有紅豆、奶油、芋頭、布丁、芝麻、巧克力、花生等口味選擇。紅豆餅吃得到樸實的傳統味道，著重食材本身的甜味；奶油內餡十分滑順，真材實料。
而餅皮部分是偏鬆軟厚實且軟糯，與脆皮口感不同，冷掉吃也不減分。雖然味道不是驚為天人那種，但是有順路就會買幾顆走的療癒小點心，一次買5顆都不傷荷包。網友們分享「太佛心了」、「好古早味喔」、「超級平價」，令人直呼這才是真正的銅板美食！
阿臻紅豆餅
地址：台南市北區公園路900巷5號
營業時間：平日13:00-17:00、假日9:30-17:00
電話：0926 836 871
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