在地人先替你吃！台南「最會煎的手工早餐」 金黃脆皮「5元煎餃、最強韭菜盒」繞路也要衝去買
澱粉腦袋要衝！台南銅板美食多的出名，這家「隱藏版手工早餐」現做飄香，煎餃、大煎包和韭菜盒都煎得恰到好處，酥脆外皮光看就讓人垂涎，靈魂古早味醬油更是要加好加滿，樣樣便宜，紅茶也只要10元，台南人先替外地人吃爆啦。
台南市安南區隱藏版「40年現作手工早餐」主打各式煎到恰恰的金黃煎餃、大煎包與韭菜盒，傳統煎餃每顆5元，外皮脆中帶Q，包滿高麗菜餡爽口不膩，記得搭配加有滿滿蔥花、辣椒的特製醬料，純樸古早味喚起記憶裡的好味道。而金黃煎包個頭實在，一顆18元、兩顆35元，麵皮超香值得細品，許多人來買都一次10顆帶走。
還有被饕客稱作「最強的韭菜盒」更是不容錯過，外皮薄脆不失口感，內餡包入肉末、炒蛋、冬粉及主角韭菜，喜愛麵食吃一口就超過癮，一個30元，吃過一次回訪就會知道買走一大袋不誇張。當然，還有500cc紅茶只要10元、奶茶20元，不加冰塊喝更夠味，和煎餃、韭菜盒搭配一絕。
值得注意的是，餐點皆為手工製作，每日數量有限，賣完就收攤，建議想吃的朋友要趁早。另有網友回報，想吃有時要看運氣，不時可能會撲空，營業時間為參考喔。
40年現作手工參韭參
地址：台南市安南區長溪路三段393號
營業時間：5:30-9:00、15:00-18:00（週六、日公休）
備註：提早賣完，提早收攤；營業時間為參考，實際以店家開店為主
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