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端午連假到嘉義！一嘗鴨料理 「鴨肉羹、當歸鴨、鴨魯飯、烤鴨、鹽鴨」應有盡有

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鴨肉儀祖傳當歸鴨。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
鴨肉儀祖傳當歸鴨。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】6月端午連假，嘉義縣文化觀光局嚴選一系列鴨肉料理特輯推薦給所有遊客，無論是「新港生炒鴨肉羹」，或是飄香超過百年的「鴨肉儀祖傳當歸鴨」、鮮甜回甘「半天岩鵝肉鴨肉小吃」……等7家鴨肉美食，絕對能滿足遊客挑剔的味蕾，一起大口吃肉。

▲新港生炒鴨肉羹。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲新港生炒鴨肉羹。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲半天岩鵝肉鴨肉小吃。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲半天岩鵝肉鴨肉小吃。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣縣長翁章梁歡迎全國各地的好朋友來嘉義旅遊，探索隱藏在這裡的特色景點，品嚐各式口味的鴨肉料理，無論是鴨肉羹、當歸鴨、鴨魯飯、烤鴨還是鹽鴨，通通都有，來過個與「粽」不同的端午節。

嘉義縣文化觀光局指出，新港鄉中山路「新港生炒鴨肉羹」以大火快炒出香氣撲鼻的鴨肉和筍絲，絕對讓人一吃成主顧；位於朴子市第二市場的百年老店「鴨肉儀祖傳當歸鴨」的當歸湯頭香氣濃郁，讓人一口接一口；番路鄉下坑村菜公店「半天岩鵝肉鴨肉小吃」的啤酒鴨肉湯，用啤酒花和鵝肉高湯燉煮，湯頭清爽回甘，夏天喝也很適合。

▲真好味鴨肉飯。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲真好味鴨肉飯。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲鴨對寶鴨子專賣店。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲鴨對寶鴨子專賣店。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

想吃鴨魯飯的朋友們，一定要試試朴子市中正路「真好味小吃」的招牌鴨魯飯，每一口都能品嚐到鴨肉的香味及入口即化的滷肉；民雄鄉崙子頂「鴨對寶鴨子專賣店」的鴨肉飯，用料實在，讓人忍不住一再回味。

▲鴨沐農烤鴨專賣店。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲鴨沐農烤鴨專賣店。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲灌口鹽鴨餐廳。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲灌口鹽鴨餐廳。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

如果喜歡烤鴨，民雄鄉民樂街「鴨沐農烤鴨專賣店」絕對不能錯過，這家店榮獲美食東西軍料理競賽金獎，堅持使用自家養殖的鴨子，每日新鮮現宰，烤製出的鴨肉表皮琥珀色澤誘人，還有鴨架湯和多種小菜可以搭配。最後，番路鄉下坑村菜公店「灌口鹽鴨餐廳」的鹽鴨用新鮮土番鴨、陳年老薑和獨門中藥材配方，慢火燉煮、肉質軟嫩，調味恰到好處，絕對讓你一試成主顧。

嘉義縣文化觀光局熱情邀請各地遊客「來嘉」品嚐各式鴨肉料理，與家人朋友一起坐下好好吃一頓飯，細品慢嚐「美好食光」，鴨肉料理口味多樣，也成為觀光旅客造訪的熱門目的地，不只有在地人推薦的老字號、獨門的美味辦桌菜，還有荷包守門員小吃，來嘉義為今年最後一個連假劃下滿分。

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