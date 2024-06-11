玩蝦、聽蝦、吃蝦　養蝦達人帶你踏上「好蝦」的旅程

來嘉義遊玩，就必須到嘉義火車站附近的景點走走，肚子餓得咕嚕嚕叫就到文化路夜市吃美食，想親眼看日出、雲海與晚霞就要到阿里山。嘉義有那麼多好玩的景點，還不趕快安排一趟嘉義遊嗎！這邊AsiaYo也為大家整理了5間各有特色的嘉義住宿，相信你們一定會喜歡~

2024-06-10 11:01