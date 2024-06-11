玩蝦、聽蝦、吃蝦 養蝦達人帶你踏上「好蝦」的旅程
【圖／文：行遍天下】
海風陣陣吹拂，拿著一張張的蝦傘，跟著好蝦冏男社的阿正（李富正）走在魚塭小路之中，無畏烈日當空，兩兩一組，今日就要撒網捕魚，以魚換蝦！12年前，阿正將阿公留下的魚塭進行改造，鰻魚池變身成為池塘餐廳，並顛覆傳統，以生態混養方式養蝦，虱目魚、台灣鯛、龍膽石斑等等皆在池中共生，形成最天然的生態環境，養蝦不再需要投藥，存活下來的都是健康好蝦，也不再抽取地下水改用海水養殖，從此與土地共存共榮。
聆聽這些「蝦事」令人津津樂道，然而分組競賽更是趣味無比。放下蝦傘，撒下魚餌，等候魚兒入甕再一把拉起，數數看有幾隻，抓到魚就能換蝦子吃，獲勝的還有獎品！再走入料理教室，阿正細細解說起如何挑蝦、買蝦、煮蝦，從此挑蝦不再走彎路，人人都是買蝦及煮蝦達人。餐廳的好蝦料理更不容錯過，白灼鮮甜蝦、蔥爆胡椒蝦、咖哩蝦、剁椒醬蝦等各具風味。外皮香酥的蝦餅內還包裹有70 %的鮮蝦，口口都是鮮味，高麗菜蝦捲及雲林珍豬手工香腸也值得一嚐。採買伴手好禮後，可再遨遊鄰近的「湖口濕地」、「成龍溼地」，感受濱海生態之美，「椬梧滯洪池」有雲林版日月潭之稱，波光瀲灩，景致十分迷人。
店家資訊
好蝦冏男社
地址：雲林縣水林鄉興南段166-90號
電話：0922-732-776
FB：好蝦冏男社
時間：週六、週日、國定假日10:00-17:00，平日接20人以上團體預約
消費：「蝦事體驗」每人250元，平日20人以上團體可預約，假日2人成行，10:30、14:00各一場，付費參與者至少可享用6隻蝦（含好蝦料理合菜之體驗每人650元）
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