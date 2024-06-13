四川麻辣料理飄香台南！招牌柴火雞香辣過癮 嗜辣者必嘗

鄰近台南美食戰場國華街、海安路的 「鄉村柴火雞」，亮紅色的招牌相當醒目，品牌獨家的四川柴火雞，不僅讓人充滿好奇，多層次的辣韻與配菜品項令人驚喜不斷，除了來自四川道地的食材外，鐵鍋料理方式更是讓人眼睛為之一亮，與利用鍋邊烘烤的麵餅，搭配湯底一同享用呈現出嶄新滋味，將顛覆你對中式料理的想像！

店內裝潢選用了最能代表四川的紅色為主色系，用餐環境明亮整潔，融入滿滿中式元素的裝潢設計，顯得格外用心，天花板的裝潢更是完整呈現了中國民俗藝術的特色，就連燈具也是店家精心挑選，讓人彷彿置身四川，身歷其境地品嘗著道地美味料理。

前菜

涼拌豬耳朵｜在等候柴火雞燉煮的同時，先來份真材實料的小菜開開胃吧，滿滿的純豬耳朵，不添加其他部位魚目混珠，每一片滷制入味，蒜香、辣韻衝擊著味蕾，脆口鹹香的豬耳朵與清脆的小黃瓜形成不同的口感享受，恰到好處的辣度，既開胃又爽口，每一口都讓人回味無窮！

涼拌小黃瓜｜將過削皮、手拍處理的小黃瓜，口感更有層次且更容易入足，辣度也符合台灣人喜好，香辣涮嘴、開胃解膩的前菜小品！

主食

招牌柴火雞｜四川名菜的招牌柴火雞，以麻辣鮮香的風味聞名，店家選用新鮮台灣溫體雞，經長時間燉煮，肉質鮮嫩多汁，餐點的辣度可以調整，從不辣到大辣都有製作。使用八角、桂皮、薑片、蒜頭一同拌炒，加入乾辣椒跟辛香料，加入自製麻辣醬跟湯汁，撲鼻而來的麻香與鮮紅可口的餐點，讓人食指大動，胃口全開啊！不吃辣的民眾也有口福，不辣的廣東口味，鹹甜滋味，別有一番風味。

柴火雞所使用的雞種是當地農放養的優質土雞，主食也能換成鵝肉、排骨，與薑片、八角等香料大火快炒後，添加大量乾辣椒與特製麻辣醬，最後放入顧客眼前的鐵鍋中燉煮，並加入自己選購的配料。

▲滿滿辣椒的柴火雞，光是味道就讓人刺激感十足，辣度標準是以道地四川口味而定，推薦初來嘗鮮的饕客點微辣即可。

▲加入高湯後，與其他食材一同悶煮十分鐘，讓食材充分吸收其風味。

牛奶餅跟玉米餅｜鐵鍋料理上桌後，店家會親自幫你在火鍋爐內的外圈貼上自製的玉米餅或牛奶餅，黃白色的玉米餅與牛奶餅整齊排列的貼成一圈，利用鍋子的溫度將餅烤熟，同時吸收了火鍋裡的柴火雞香氣，直接吃口味微甜，可以直接沾上鍋裡的湯汁入口，也可以直接泡進鍋底中，充分吸收醬汁後，又是截然不同的新風味！

▲一起鍋的香甜氣味充滿了整個餐廳，與麻香辣的柴火雞融合為一，香氣濃郁。

▲貼鍋那面則是呈現酥脆鍋巴口感。

▲牛奶餅是老闆娘親自研發的獨家口味，奶香十足、甜而不膩相當涮嘴！

只吃主食哪過癮？店內還有多種單點的配料可供選擇，有店內人氣的 鴨肉丸子；喜歡吃菇類的可以點 綜合菇盤，包含了杏鮑菇、鴻喜菇、白精靈、香菇與金針菇；蔬菜類有 娃娃菜、貢菜；餃控們也別錯過包含了手工魚冊、手工魚餃、手工燕餃、蛋餃的綜合餃，以及口感Q彈低熱量的 川粉，口感粉糯的蓮藕，嫩脆爽口的 鴨腸等，都是人氣推薦配料，快來嘗鮮看看！

▲台南市場的手作餃類、魚冊。

▲川粉。

▲鴨腸。

飲品

王老吉涼茶｜王老吉涼茶是中國廣東著名涼茶，口味有點類似台灣青草茶，甜味較重，去油解辣又順口！是搭配鍋物的最佳選擇！

想嘗試與不一樣的川味料理嗎？快來 「鄉村柴火雞」一探究竟，由鐵鍋燉煮的香辣滋味，主食鹹香入味，充滿辛香料的風采，搭配玉米餅、牛奶餅一同享用，顯得格外迷人！還有各式台灣少見小菜、配料可做搭配，盡情享受來自四川的好味道！





「鄉村柴火雞」

店家地址：台南市中西區民生路二段79號

店家電話：0983058084

營業時間：11:00-14:00；17:00-22:00（假日營業至15:00，週二公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3UHs8t7





延伸閱讀>>台南必吃粵式台菜！京式櫻桃鴨、脆皮炸子雞驚艷上桌！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」