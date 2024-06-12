台南老字號冰店！傳承90載消暑良方 鳳梨、芋頭冰來店必嘗

傳承至第四代的老字號冰店【黃火木舊台味冰店-總店】位在台南熱鬧的海安路上，鄰近花園夜市、神農街等台南熱門景點，品牌成立超過90載，早已成為台南人記憶中的味道，不僅是地人的消暑解饞首選，真材實料的好滋味更是吸引了許多饕客不遠千里而來。

店家裝潢是走懷舊復古風格，除了可以看到品牌成立的故事外，一旁還能看到古早味的剉冰機、電風扇等，讓人吃冰之餘還能夢回數十年前，那個簡單質樸的年代。

▲假日還能體驗DIY剉冰。

▲店內也有許多打卡牆可以拍照。

▲2024年正逢台南建城400年，店家特別設計了這款代表「族群融合」的文化牆，也成為民眾來此吃冰必打卡的景點之一。

店裡主打八寶冰、芋頭冰、鳳梨冰等古早味系列冰品，第三代老闆為了讓民眾能有更多選擇，另外研發出方便帶著走的冰條，以及芋頭條、鳳梨乾、古早味爆薏仁等伴手禮，讓旅客來吃冰也能順便準備禮物帶回家喔！

品牌能延續至今，全靠店家不斷的努力與堅持，用優質食材純手工製作的各式配料，搭配古早味糖水，並不斷嘗試新事物，推出全新的冰品搭配與新商品，將傳統與創新完美結合，讓更多人可以品嚐到台南在地的好滋味。

│冰條

由第三代老闆研發的冰條系列，隨拿隨吃既甜蜜又方便！口味也是經過挑選，選擇品牌最具代表性的有鳳梨、芋頭系列，加上代表古早味的仙草、蜜豆、紅豆、米糕等口味，在吃冰消暑的同時，還能憶起兒時回憶。

│八寶冰

招牌「八寶冰」可謂來店必吃的人氣冰品，冰涼的剉冰上可以任選配料，食材不限樣數，可以自由搭配自己喜歡的配料，粉粿、豆類、芋泥等通通有，最後淋上店家引以為傲的糖水，一碗下肚消暑又滿足，喜歡吃冰的朋友可別錯過了！

│芋頭冰

喜歡芋泥的朋友一定要點的美味！剉冰上鋪著滿滿的芋泥，簡直太吸睛了！芋泥口感綿密絲滑，一口下去滿滿的都是芋頭的甜蜜香氣，加點一份Q彈的湯圓仔，為冰品增添口感，讓人不禁一口接著一口。

｜鳳梨冰

黃澄澄的鳳梨光看著特別有食慾，遵循古早味熬煮的鳳梨果肉，酸甜滋味散發鮮明果香，搭配剉冰更是清涼無比！再加上一匙糖水使其風味更為提升，傳承近百年的好味道，深得民眾喜愛。

▲紅豆布丁牛奶冰。紅豆、布丁、煉乳、糖水四種風味與剉冰的香甜組合，也廣受饕客喜愛。

▲喜愛古早味美食的你，這款「粉粿冰」是你最佳的選擇，滑嫩彈牙的粉粿搭配糖水的樸實組合，簡單卻讓人感到心滿意足！

▲由第三代研發出來的伴手禮系列，有芋頭條、鳳梨乾、古早味爆薏仁、綜合等可以選擇，送禮自用兩相宜。

來到台南旅遊必打卡的【黃火木舊台味冰店-總店】，以迷人的古早味剉冰擄獲了許多饕客的心，更是許多在地人的心頭肉，除了各式冰品之外，還有創意滿分的冰條與古早味伴手禮等你來嚐鮮，不僅如此，店家假日時段還提供剉冰DIY，讓孩子們能夠體驗手作DIY的樂趣，一家大小共同享受吃冰的幸福感。





【黃火木舊台味冰店-總店】

店家地址：台南市北區海安路三段55號

店家電話：062262629

營業時間：12:30–22:30（週一公休）

粉絲專頁： https://bit.ly/44GEE0B





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